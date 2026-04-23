LE SSERAFIM（ル セラフィム）が、パワーアップして戻ってくる。リードシングル「CELEBRATION」の音源とミュージックビデオが、24日に全世界同時公開される。22日にエンターテインメント企業HYBE（ハイブ）傘下YouTube（ユーチューブ）チャンネルと、同グループの公式SNSで、同曲のティザー映像が公開された。

公開された映像は、5人のメンバーが巨大な門を勢いよく突き破って登場するシーンから始まった。眉のピアスや緑がかったアイメークなど、これまでにない大胆でパワーアップしたビジュアルに変貌していた。特にメンバーとモンスターが交差編集された感覚的な演出は、今回の楽曲で示すストーリーへの興味をかき立てた。砂漠と雪原を横切る怪物が舞台上のメンバーと対峙するドラマチックな構成は、まるで映画のような没入感があった。

韓国メディアOSENは23日「さらに強烈になったエネルギーと斬新なビジュアルで、全世界のファンの心拍数を上げた」のタイトルで「新曲の一部が挿入されたバックグラウンドミュージックが、中毒性を予感させた。メンバー5人は、激しく頭を揺らすキレのあるヘッドバンギングと、激しい振り付けを披露した。本編で見せるはずの強烈なカタルシスを予感させた」とティザー映像を評価した。

新曲には、CHAEWON（チェウォン）とYUNJIN（ユンジン）が制作に直接参加した。

5月22日には、「CELEBRATION」も収録される、2枚目正規アルバム「PUREFLOW pt.1」をリリースする。正規アルバムは、23年に「UNFORGIVEN」以来、3年ぶりとなる。