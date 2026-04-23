¥¹¥Î¥Ü¡¢Â¼¾å»á¤é¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¡¡¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡¢½é¤Î¸øÊç¤Ç·èÄê
¡¡Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï23Æü¡¢2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î»ØÆ³¿Ø¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë¤Ï¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Â¼¾åÂçÊå»á¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï°ðÂ¼¼ù»á¤¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ë½¢¤¤¤¿¡£16Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆHC¸õÊä¼Ô¤ò¸øÊç¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Ïºî»³·ûÅÍ»á¤¬HC¡¢¶â¾ëË§¼ù»á¤¬¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Ï²ÏÌî¶³²ð»á¤¬HC¤Ë½¢¤¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥°¥ë¤òÅçÃ«Çî¹¬»á¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¤ò18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÅÄ¸¶Ä¾ºÈ»á¡¢HP¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ò14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹âÈøÀéÊæ»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìHC¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤ë¡£