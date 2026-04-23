復調に向け視界良好！ 福間女王が相振り新構想で西山女流三冠降し１勝１敗に 第19期マイナビ女子オープン五番勝負第２局

復調に向け視界良好！ 福間女王が相振り新構想で西山女流三冠降し１勝１敗に 第19期マイナビ女子オープン五番勝負第２局