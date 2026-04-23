メッツがついに長いトンネルを抜けた。２２日（日本時間２３日）の本拠地ツインズ戦は２―２で迎えた８回、二死一、二塁から６番・ビエントスがしぶとく右前に落とし、二塁からバティが生還。値千金の勝ち越し打で３―２で勝利をもぎ取り、屈辱連敗を１２で止めた。

勝利の瞬間、マウンドのウィーバーが天を仰いだ。外野の３人が抱き合い、インタビュー中のビエントスにバディとメレンデスが水をかけて祝福した。初回に二死三塁から４番・リンドアの三塁内野安打で先制。同点とされた４回には一死一塁から５番・アルバレスのセンターへの適時二塁打で勝ち越した。先発ホームズが７回２失点の力投を見せ、復帰したソトも８回に安打を放った。

メンドーサ監督は「メジャーレベルの試合に勝つのはいつだって素晴らしいもの。１２連敗中だったのでなおさらです。この１勝を挙げられて本当によかった。簡単にはいかないけど今日はかなりいい試合ができたと思う。これからは連敗のことを考えず、ただ野球に集中するだけです」と米メディア「ＳＮＹ」などに話し、好投したホームズは「多くのことが渦巻いて状況がどんどん複雑になっていた。本当に信じられない。またみんなの笑顔を見られて最高だよ」と安堵の表情を見せた。

しかし、勝利の代償もあった。リンドアが走塁中に左ふくらはぎを痛めて途中交代。ＭＲＩ検査を受けることになり、復帰したソトと入れ替わりで離脱が心配される。連敗地獄の暗雲は消えたとはいえ、名門の試練は続く。