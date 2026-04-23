このイケメンは誰!? 現在とのギャップにファン仰天「めちゃ若い」「男前や〜」
俳優でタレントの彦摩呂が22日にInstagramを更新。30年以上前の写真を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】彦摩呂、人気俳優との共演2ショット
彦摩呂は投稿の中で、出演していた1993年放送のドラマ『白鳥麗子でございます！』の再放送が22日からTOKYO MX1で始まったことを告知。当時の写真や共演者の萩原聖人と並んだドラマの場面カットを公開しつつ「３０数年前の姿!!笑」とコメントしている。
投稿の中で披露された若かりし頃の写真に、ファンからは「超絶イケメン」「めちゃ若い」「なんと！男前や〜」などの声が集まった。
■彦摩呂（ひこまろ）
1966年9月15日生まれ。大阪府出身。1988年5月、フジテレビ主催「ナイスガイ・コンテスト」で、準グランプリを獲得。1989年4月、秋元康プロデュース「幕末塾」の結成メンバーとしてTMネットワークのカバー曲「Come on Let’s Dance」でメジャーデビュー。グルメリポーターとしても活躍し「〇〇の宝石箱や〜」というフレーズで大人気に。近年はYouTubeチャンネルも開設し、YouTuberとしても活動している。
引用：「彦摩呂」Instagram（＠hikomaro_honmono）
【別カット】彦摩呂、人気俳優との共演2ショット
彦摩呂は投稿の中で、出演していた1993年放送のドラマ『白鳥麗子でございます！』の再放送が22日からTOKYO MX1で始まったことを告知。当時の写真や共演者の萩原聖人と並んだドラマの場面カットを公開しつつ「３０数年前の姿!!笑」とコメントしている。
■彦摩呂（ひこまろ）
1966年9月15日生まれ。大阪府出身。1988年5月、フジテレビ主催「ナイスガイ・コンテスト」で、準グランプリを獲得。1989年4月、秋元康プロデュース「幕末塾」の結成メンバーとしてTMネットワークのカバー曲「Come on Let’s Dance」でメジャーデビュー。グルメリポーターとしても活躍し「〇〇の宝石箱や〜」というフレーズで大人気に。近年はYouTubeチャンネルも開設し、YouTuberとしても活動している。
引用：「彦摩呂」Instagram（＠hikomaro_honmono）