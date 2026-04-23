高岡早紀、「息子が作ってくれた」ごちそうに「なんて器用な息子さん」の声
女優の高岡早紀が22日にInstagramを更新。息子の手作り料理を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】何品目あるの!? 高岡早紀・息子の手料理を公開
高岡が「今夜のごはん」と投稿したのは食卓を写した写真。テーブルには彼女の息子が作ったという牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒め、チャーハン、餃子に加えて、高岡がぬか漬けにしていたきゅうり、アボカド、カブも並んでいる。投稿の中で高岡は「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「凄い!!なんて器用な息子さん」「美味しそう！確実に美味しいと思います！」「素敵な息子さん」などの声が集まっている。
■高岡早紀（たかおかさき）
1972年12月3日生まれ。神奈川県出身。アオイコーポレーション所属。モデルとしてキャリアをスタートさせた後、1988年にリリースした「真夜中のサブリナ」で歌手活動スタート。翌年の1989年には映画『cfガール』にて女優デビューを果たす。2025年公開の映画『見える子ちゃん』で原菜乃華扮する主人公・みこの母親・透子を演じた。プライベートでは1998年と2000年に男児、2010年に女児を出産している。
引用：「高岡早紀」Instagram（＠saki_takaoka）
【写真】何品目あるの!? 高岡早紀・息子の手料理を公開
高岡が「今夜のごはん」と投稿したのは食卓を写した写真。テーブルには彼女の息子が作ったという牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒め、チャーハン、餃子に加えて、高岡がぬか漬けにしていたきゅうり、アボカド、カブも並んでいる。投稿の中で高岡は「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」とつづっている。
■高岡早紀（たかおかさき）
1972年12月3日生まれ。神奈川県出身。アオイコーポレーション所属。モデルとしてキャリアをスタートさせた後、1988年にリリースした「真夜中のサブリナ」で歌手活動スタート。翌年の1989年には映画『cfガール』にて女優デビューを果たす。2025年公開の映画『見える子ちゃん』で原菜乃華扮する主人公・みこの母親・透子を演じた。プライベートでは1998年と2000年に男児、2010年に女児を出産している。
引用：「高岡早紀」Instagram（＠saki_takaoka）