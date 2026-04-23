首は3本なのに体は1つ！？



【写真】首は3本あるのに体は1つ…キングギドラのような奇跡のショット

鹿児島県鹿児島市の平川動物公園で撮影された、まるで伝説の生物や怪獣のような姿をしたキリンの写真が、Xで話題を呼んでいる。



話題となっているのは、三頭のキリンの顔が絶妙な角度で重なり合った瞬間を捉えた写真。



投稿者が「ケルベロスのよう」と紹介したところ話題となり、11万件表示以上を記録した。この奇跡的なショットが生まれた背景と、個性豊かなキリンたちの素顔について、同園の飼育員さんに詳しい話を聞いた。



――この写真はどのような状況で撮影されたのでしょうか。



飼育員：シマウマに乾草を給餌していた際に、近寄ってきたキリンたちが「ネッキング（頭をぶつけ合う行動）」を始めたため撮影しました。動画と写真を同時に撮っていたところ、偶然3頭が重なり、ケルベロスのようになった瞬間を収めることができました。



――見切れているシマウマの冷静さもシュールで面白いですね。



飼育員：はい、シマウマはキリンを全く気にせず、黙々と草を食べています。この温度差もこの写真の魅力かもしれません。



――この3頭はどういった関係なのでしょうか。



飼育員：実は親子なんです。模様が黒っぽいハートが父親で、動作が堂々としていて貫禄があります。あとの2頭は息子たちで、長男のハヤテは活発な性格、弟のアヤトは少し体が小さく慎重な性格をしています。3頭は非常に仲が良く、夕方の収容前などに扉の前に集まる様子はたまに見られますが、これほど至近距離で一斉に寄ってくるのは珍しいですね。



――SNSでは「キングギドラだ！」という声が多く上がっていましたね。



飼育員： 私は最初ケルベロスだと思ったのですが、皆さんの反応を見て「キングギドラ」を検索し、「確かに！」と納得してしまいました。



◇ ◇



SNSでは「キリン柄のキングギドラかわいいです」「武器はネッキング」「ZOOのチューチュートレインだ」「三つ編みできそう」などの反響が寄せられた。ハヤテとアヤトが成長し、父親のような貫禄を身につける頃には、さらに迫力ある姿を見せてくれそうだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）