finalは、完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE」専用アプリのメジャーアップデートを4月25日に実施。音色の個人性適用機能「DTAS」の測定・分析手法の見直しと改良が行なわれ、実施時間を、品質を維持しながら従来の約60分から最短約10分へと短縮する。

TONALITEは、専用のヘアバンドを装着して、スマートフォンのカメラで頭部・耳・肩などの身体形状をスキャンし、個人の身体特性に合わせた音色プロファイルを生成・適用する技術「DTAS」を使用することで、人によって大きく異なる身体形状が音の知覚に与える影響を数理的に補正し、「自然な音色」の再現できるのが特徴の完全ワイヤレスイヤフォン。

今回の専用アプリのアップデートで、身体形状のスキャンから個人プロファイルの生成・適用までの一連のプロセスを、品質を損なうことなく効率化。システム全体の分析手法を見直し、精度を保ちながら処理効率を大幅に向上したという。

また、DTAS実施後に使用できるプリセットEQが2種類追加。DTASによってパーソナライズされた「自然な音色」という共通の土台を使用することで、同じEQ設定で意図した音をそのまま共有できるとしている。

VOICE：音楽のボーカルはもちろん、声を聴くコンテンツでの聴き心地にフォーカスしたプリセット BASS：豊かで力強い低域を楽しみたい方向けのプリセット