NHKは、空前のネコブームに科学で迫る番組「ネコのトリセツ 科学とヒトと劇場で・・・」を、23日19時30分～20時15分に総合テレビで放送する。NHK ONEでも同時・見逃し配信予定。

石原さとみがMCを務める生活科学情報エンターテインメント番組「あしたが変わるトリセツショー」。23日放送分は番組初となる動物が主役となり、日本でも空前のブームが続いている「ネコ」を最新の科学研究・行動分析・社会的視点まで総動員して、徹底解剖する。

「ネコはなぜ、かわいい？」、「どうすればもっと仲良くなれる？」、「ネコと触れ合うと、人にはどんな効果がある？」。ネコを“頭からしっぽまで”知り尽くす、究極のトリセツを届けるとのこと。

最新研究をもとに「ネコと仲良くなる」方法を徹底調査。国内外の最新研究をもとに、ネコとの信頼関係を深める技や、人の気持ちを伝える技を紹介。“ネコ目線のコ ミュニケーション術”が満載だという。番組が改良を重ねた独自の技で、ネコが劇的に変化する様子を実録した。

ネコとの触れ合いは「人間の脳」にどう影響するのか、“脳活性化”のメカニズムも科学で紐解く。多くの人がストレス軽減、幸福度の向上などを期待する、ネコとの触れあい。番組では、人に起きる生理的変化を、専門家の分析で紹介。「ネコといると、なぜ幸せになれるのか？」、その理由も科学的に検証する。

ネコ好きなら避けて通れない“野良ネコ問題”についても取材。現場で活動する人たちのドキュメントで現状を見つめる。エンターテインメントとしての「ネコのトリセツ」だけでなく、社会的視点も盛り込むという。

また、ネコ好き必見の“ネコ映像祭り”となっており、「理屈抜きでかわいい・楽しい・面白い！映像でネコの魅力を届ける」とのこと。

ゲストは磯山さやか、お笑いコンビ・カミナリの石田たくみ、竹内まなぶ。