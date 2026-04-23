歌手の岩崎宏美（67）が、広々とした自宅で愛犬と過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】岩崎宏美の自宅や孫の顔出しショット

これまでもプライベートの様子をたびたびInstagramに投稿してきた岩崎。トラのぬいぐるみやトランポリンが置かれた部屋、愛犬のシンバくん・モカくんと一緒にベッドでくつろぐ姿なども見せてきた。

2024年2月の投稿では、長男夫妻の間に子どもが誕生し、おばあちゃんになったことも報告。その後はハワイを訪れた際の家族写真や大人用のネクタイをした孫の顔出しショットも公開し、「息子さんファミリー、お孫ちゃんとともにすごく幸せそうなショット」「お孫ちゃん超イケメンですね」などと話題になっていた。

広々とした自宅で愛犬と過ごす様子を公開

2026年4月22日の更新では、広々とした自宅で撮影した愛犬たちとの日常を披露。「あーーーーーーーー ちょっと目を離した隙に…ダックスって、本当に食いしん坊。そんなところが自分に似ていて可愛すぎる」とつづり、モカくんのご飯を食べてしまったシンバくんの姿を公開した。

この投稿には「可愛すぎる」「シンバくんとうとう食べちゃったのですね。癒やしをありがとうございます！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）