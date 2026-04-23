6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、タイムテーブルが発表された。

（関連：【画像あり】6月開催 キャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』タイムテーブル）

同イベントのチケットは、一部の限定セット券がすでに完売となっているほか、駐車券やキャンプ券、バスチケットは例年以上の反響があり、今後売り切れる可能性があるという。

また、同イベントでは『しずおか県民割』の用意に加え、開催地 富士市の企業であるジヤトコや富士市内の高校生ボランティア、富士市在住の人々をローカルスタッフ『FUJI LOCAL COLLECTIVE』として今年新たに迎え、同地の魅力をより引き出すようなフェスづくりを進めている。

さらに、富士市民限定の来場特典として、会場内の出店ブースで使える500円分の飲食券をSUNステージ内の富士市特設ブースにて配布予定だ。

あわせて、『人力チャレンジ応援部エリア』のコンテンツも発表された。火おこしチャレンジ、トレッキングポールやハンモックの使い方を学ぶアウトドア講習、料理研究家 hanakoによる非常食料理、『天下一ごはん炊きサミット』、チャイスパイスのワークショップ、温泉マニアによるトークなど、自然のなかでの暮らしや知恵を学べるプログラムが実施される。

今年初の試みとなる小学生限定プログラム『FUJI & SUN キッズトレラン 人力杯』では、ボディメイクトレーナー 横手貞一朗が事前のエクササイズやストレッチを指導し、アドベンチャーレーサー 田中陽希が下見して選定した約2kmの高低差のあるコースを参加者とともに駆け抜ける。大人向けには早朝トレイルランニング『10kmチャレンジ』も展開。手ぬぐい体操やストレッチなど、年齢やレベルを問わず参加できるプログラムも用意される。

また、フェス開催に先駆けて、オフィシャルビールのリリースイベントが原宿と沼津の2拠点で開催される。東京では5月16日に原宿 ANewFaceにて実施。オフィシャルビールを手がけるBADASS BEER BASEのクラフトビールに加え、ジビエを使用したフードも提供される。元Craftworks店長が立ち上げた『interval』によるコラボレーションビールの特別提供、池尻ハイキングクラブやNINKALIZEによるアイテム販売も行われる。静岡では5月2日に沼津 THE CHAMBERにて開催され、ビールやフードの提供に加え、沼津蒸留所によるドリンク展開も予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）