料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」準決勝に潜入！激戦の模様を独占ルポ

料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」の準決勝が先日開催された。優勝賞金1000万円を手にすべく、全国各地から様々なジャンルの料理人が集結。一体その栄冠に輝くのはどの料理人なのか！？ その準決勝の模様を独占取材してきました！

20名の料理人が決勝への切符４枚を懸けて対決

「CHEF-1グランプリ2026」は、40歳以下のプロ・アマ、ジャンルを問わない料理人が全国各地から集結。優勝賞金1000万円を目指して、総勢313名がエントリー。その中から20名の料理人が見事準決勝に駒を進めた。

実は私、編集部えびす、過去に予選の審査員を務めたことがある。そのご縁から我が『おとなの週末Web』が独占取材の機会をいただいた。

さて、今回の準決勝は、「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の４つにグループ分けされている。それぞれのジャンルで５名がしのぎを削り、各１名が決勝戦へと駒を進める。

今大会を通して料理人に与えられたテーマは「『新・定番』を生み出せ」。そしてこの準決勝のテーマは「おにぎりの新・定番」だ。

これまでも斬新なおにぎりが生まれてきた“日本のソウルフード”。20名の料理人からどんな“新・定番”が生み出せられるのだろうか。

注目は「ジャンルレス・フードクリエイターその他」。４大会連続で決勝進出を果たしている、福岡県『TTOAHISU』の山下泰史さんが登場するからだ。山下さんは今年がラストイヤー。それだけに今大会に懸ける思いは一潮だろう。

対する料理人は、北海道からやってきたフリーランスの阿坂鷹文さん、おむすび店をプロデュースした経験があるフリーランスの藤田邦彦さん（大阪府）、大阪府のレストランから参戦した柳生卓摩さん、株式会社BOOZYS所属の津田智行さん（兵庫県）だ。

会場は、東京・代々木にある「服部栄養専門学校」。キッチンスタジオでの調理時間は45分。決勝を目指す戦いがここから始まる。

どんなおにぎりが飛び出すのか！

くじ引きで決めた順番に調理→試食へと向かう。１人ずつ５分置きにスタートをきっていく方式だ。今回実食の上、審査をするシェフ３名も見守る。

その審査員は、和食から『日本料理かんだ』店主・神田裕行さん、中華から『慈華（いつか）』店主・田村亮介さん、イタリアンから『リストランテ・イ・ルンガ』店主・堀江純一郎さんという錚々たる顔ぶれだ。

審査員は、左から『日本料理かんだ』店主・神田裕行さん（和食）、『慈華（いつか）』店主・田村亮介さん（中華）、『リストランテ・イ・ルンガ』店主・堀江純一郎さん（イタリアン）

限られた時間の調理とあって、料理人が右へ左と慌ただしく動き、調理の音も心なしか激しく聞こえる。そして、キッチンスタジオがいい香りに包まれる。

肉を焼く音が弾け、いい香りが鼻孔をくすぐる

お肉を豪快に焼く料理人がいれば、木を燃やす料理人もいて様々。およそおにぎりの調理とは思えないような工程が繰り広げられる。どういうおにぎりができるのか想像がつかない。そう、これが『CHEF-1グランプリ』の面白さである。

木を焼き始めたときはビックリした

ついに試食のとき。トップバッターは阿坂さん。「望郷と適応の結び 〜イカとレモンと昆布バター〜」という料理名。1946年のペルーを意識したモダンメキシカンおにぎりだ。

新・定番としてコンビニのホットスナックに並べてほしいと阿坂さんは言います。

パエリアに近い味付けのご飯に、具材のメインはイカ。サッと炙って香ばしさを出しながらレアな食感を生み出しています。なんと、それをライスペーパーで包んで揚げ焼き。ドライトマトやレモンを合わせて重層的な味わいに仕立てています。

ライスペーパーに包まれ揚げ焼きされるおにぎり

審査員からは、ストーリー込みの“味”に称賛の声が集まり、神田シェフからは「酸味、旨み、香りのバランスがいい」。堀江シェフからは「ライムが効いててよかった」。田村シェフからは「ごはんとのパリッ、ホロホロの食感がよかった」といったコメントも寄せられた。

２番手は藤田さん。「ボロネーゼ風肉味噌おむすび」。この料理の調理中に驚いたのが、牛挽き肉と牛モモ肉をフードプロセッサーにかけていたこと。これらを赤ワインとチーズ、八丁味噌で仕上げ。それをオリジナルブレンドのご飯で包む。一体どういうおにぎりになっているのか。

牛挽き肉と牛モモ肉をフードプロセッサーにかける。贅沢！

「ボロネーゼとご飯が合う」と神田シェフは語るも、ボロネーゼの多さに不満を残した。ほかのシェフからもご飯と具材のバランスに指摘が入っていた。

審査員が驚いた山下さんの“新・定番”おにぎり

３番手に登場したのが山下さん。５年連続決勝進出を懸けて送り出したのが、「サラダおにぎり」。ビーツが今後食卓に並ぶメニューに使われる素材として浮かぶようにと思いが込められた一品だ。

ビーツに薫香をまとわせるアイデアに田村、堀江両シェフから賛辞が送られた。

山下さん

４番手は柳生さん。サムギョプサルをテーマにした「サムギョンネル」というおにぎりだ。和柑橘のすだち米を使い、ひと口で他国の文化を味わってほしいという思いが込められている。建設業の経験からトンネルを意識したビジュアルで臨む。

神田シェフからは「もっちりしたご飯の食感が好き」、堀江シェフからは「すごくおいしいと思う」と言う一方で「肉をダイス状にするなどお客さんの食べやすさを意識するともっとよい」という意見が出た。

最後に登場した津田さんは、「旨味で結ぶ、カリフラワーのおむすび」というこれまた変化球のおにぎりで勝負。

ご飯とカリフラワーをとろろこんぶの旨みでまとめている。

田村シェフから昆布とスパイスとの相性の良さ、堀江シェフから「昆布がおいしい。香辛料の効かせ方が上手」と、昆布とスパイスの組み合わせを称えるコメントが相次いだ。

津田さん

ジャンルレスらしく、いずれも個性あふれるおにぎりが飛び出し、審査では長い議論がかわされた。その結果、決勝戦に駒を進めたのは、山下さん。５年連続の決勝進出を果たし、悲願の優勝へ向けてひとつ駒を進めた。

その表情に喜びはなく、「全部が足りてなかったので次がんばります」と言葉少なで決勝戦への闘志を静かに燃やしていた。

この他のジャンルでは、

「日本料理」楠修二さん（京都府・フリー）

「中国・アジア料理」花田洋平さん（大阪府・atelier HANADA）

「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」岩名謙太さん（東京都・イル テアトリーノ ダ サローネ）

が決勝に駒を進めた。

この中から、料理人のNo.1が決定する。

決勝戦は、4月26日18時半〜19時50分、ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送。前回に引き続き、国民審査員に上沼恵美子さん、GACKTさんが参加するほか、今回は長嶋一茂さんも参戦。芸能界きっての食通の一茂さんがどんな審査をするのか。そして、どんな料理が飛び出すのか乞うご期待！

そして、『おとなの週末Web』では決勝戦のレポートも放送当日に公開。こちらもぜひチェックを。

取材・撮影／編集部えびす

【画像】激戦「CHEF-1グランプリ2026」準決勝の様子（8枚）