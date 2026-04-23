全国の小学６年生と中学３年生を対象にした「全国学力テスト」が山形県内でも始まり、およそ１万５８００人の児童・生徒がテストに臨んでいます。

【写真を見る】全国学力テストが県内でも始まる 小学6年生・中学3年生が対象 中学校英語はオンライン方式に 去年の結果は？（山形）

「全国学力テスト」は、文部科学省が全国の子どもたちの学力状況を把握するために２００７年度から毎年行っているものです。

全国の小学６年生と中学３年生が対象で県内では小学校２２０校、中学校９５校の児童と生徒合わせておよそ１万５８００人が対象です。

テストの科目は年によって違いがあり、今年は小学生が試験時間４５分間の国語・算数の２教科。中学生は試験時間５０分の国語・数学と英語の３教科です。

中学校の英語は今年からパソコンなどを利用したオンライン方式でのテストに変わり、話す・聞く・読む・書くなどの項目が問われます。

■去年の結果は

去年の中学生は国語と算数、理科が調査され、山形県の結果は中学３年生の国語と理科が全国平均とほぼ同じ正答率となったものの数学は全国平均を下回りました。

一方、小学６年生は、理科が全国平均を上回ったものの国語と算数は全国平均を下回っています。

この結果をもとに県内の各学校では授業の改善に取り組み今年のテストに臨んでいます。

「全国学力テスト」の結果は例年夏ごろにまとまり、教育方針の策定などに生かされていきます。