「自らの価値を改めて証明した」ウェストハム戦で途中出場の鎌田大地、“別格の30分間”に英国人記者が感嘆「チームのパフォーマンスが劇的に向上」【現地発】

「自らの価値を改めて証明した」ウェストハム戦で途中出場の鎌田大地、“別格の30分間”に英国人記者が感嘆「チームのパフォーマンスが劇的に向上」【現地発】