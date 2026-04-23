10〜60代男女が選ぶ「さわやかなイメージが強い」U-35男優ランキング！ 2位は「七五三掛龍也」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「さわやかなイメージが強いU-35男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、Travis Japanの七五三掛（しめかけ）龍也さんでした。
2025年6月より配信が開始されたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）にオーナーシェフ役で出演したほか、情報番組『ノンストップ！』（フジテレビ系）内の料理コーナーを担当しています。2022年の全世界メジャーデビュー以降、俳優業やバラエティなど幅広い分野で活躍を見せており、多くの支持を集めました。
1位は、なにわ男子の道枝駿佑さんでした。
2025年4月期に放送されたドラマ『キャスター』（TBS系）に出演したほか、2026年3月には主演映画『君が最後に遺した歌』も公開されました。自身のイメージワード調査において「さわやかな」が最も多く選ばれており、全世代からの圧倒的な支持を得てトップに輝きました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：七五三掛龍也（Travis Japan）
2位は、Travis Japanの七五三掛（しめかけ）龍也さんでした。
1位：道枝駿佑（なにわ男子）
1位は、なにわ男子の道枝駿佑さんでした。
2025年4月期に放送されたドラマ『キャスター』（TBS系）に出演したほか、2026年3月には主演映画『君が最後に遺した歌』も公開されました。自身のイメージワード調査において「さわやかな」が最も多く選ばれており、全世代からの圧倒的な支持を得てトップに輝きました。
(文:All About ニュース編集部)