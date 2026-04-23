「違うのに、違うはずなのに…」キンタロー。、浜崎あゆみの“2等身”ものまね披露！ 「あゆに見える」
お笑い芸人のキンタロー。さんは4月22日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを披露しました。
【写真】キンタロー。&浜崎あゆみのツーショット
続けて「ayuさんから いい加減、息ピッタリになってきてるから やめてー笑 って言ってもらえて ずっと憧れていた女神にそんな有難きお言葉言ってもらえる世界線があるなんてって ますます嬉しすぎて血流がアップしてしまい 私の顔が肥大化しました」と、感激した様子を明かしました。また「ayu様の2等身バージョンに誇りをもち ayuさまについていく所存でございます」とのことです。
ファンからは、「いや1枚目はコロッケだからねw(他はあゆ)」「コロッケだー笑 」「キンタロー。さん LOVE」「あゆごめんね。違うのに、違うはずなのに…キンタロー。さんがあゆに見えるんだわ」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】キンタロー。&浜崎あゆみのツーショット
「いや1枚目はコロッケだからねw」キンタロー。さんは「名古屋4月16日 DAY2 またまたayuさんを追いかけさせて頂きました」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットです。キンタロー。さんは浜崎さんのものまねメイクをし、衣装を完璧に着こなしています。
ファンからは、「いや1枚目はコロッケだからねw(他はあゆ)」「コロッケだー笑 」「キンタロー。さん LOVE」「あゆごめんね。違うのに、違うはずなのに…キンタロー。さんがあゆに見えるんだわ」などの声が上がっています。
「どっちがayuかたまに分からんくなる」19日には、浜崎さんも「※カメラ側に向いてる顔は私ではありません。カメラに背を向けてる方が私です」と、キンタロー。さんとのハグショットを公開していました。コメントでは、「キンタローさんも一座でおもしろい」「どっちがayuかたまに分からんくなる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)