「過去一メロい舘様」宮舘涼太、「#メロだて」ショットに反響！ 「だてが運転席にいる違和感」の声も
美容誌『VOCE』（講談社）の公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。Snow Man・宮舘涼太さんが担当した6月号通常版の表紙と一部カットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。
【写真】宮舘涼太の「#メロだて」ショット
X上では「過去一メロい舘様」「本当に『美人』なんだよな」「顔面良すぎて爆破」「破壊力えっぐ！」などの声が。ただ、3枚目については「面白く見えてしまうのはなんぜなんでしょう笑」「だてが運転席にいる違和感」「どうしても『免許ないのに…？』と思ってしまって申し訳ないw」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】宮舘涼太の「#メロだて」ショット
「本当に『美人』なんだよな」同アカウントは「VOCE6月号 本日発売！ 【通常版】はSnow Manの #宮舘涼太 さんがカバーに初登場！」と告知し、3枚の画像を投稿。美容誌ということもあり、宮舘さんの肌の透明感が際立つショットばかりです。また「通常版には、贅沢な豪華付録のほか特別付録『#メロだて ピンナップ』も」とありますが、この「#メロだて」というハッシュタグも含め、反響を呼んでいます。
「朝の爽やか」ショット＆“彼女目線”ショット2枚目と3枚目のカットは、それぞれ16日と20日に先行公開されたもの。2枚目は「朝の爽やかさと透明感溢れる」ショット、3枚目は宮舘さんが運転席から隣を見つめる“彼女目線”のショットです。宮舘さんの魅力が詰まった内容になっているのではないでしょうか。気になった人は、雑誌をチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)