政府は２３日、アジア系投資ファンドのＭＢＫパートナーズによる工作機械大手牧野フライス製作所の買収計画について、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく中止勧告をしたことを明らかにした。

牧野が軍事転用可能で高性能な工作機械を製造していることなどから、安全保障上の懸念があると判断した。

勧告は２２日付。片山財務相は２３日午前の参院財政金融委員会で、牧野について「世界有数の工作機械を製造する企業で、我が国の防衛装備品の製造事業者にも広く利用されている」と指摘。買収により国家の安全に関わる技術や情報が流出する可能性などを踏まえ、「国の安全を損なう事態を生ずる恐れがあり、中止の勧告が必要不可欠だとの判断に至った」と説明した。

外為法による中止勧告は今回で２例目。２００８年に、電力卸の電源開発（Ｊパワー）の株式を最大２０％まで買い増そうとした英投資ファンドに対し、政府が外為法に基づき中止を勧告した際はファンド側が応じなかったため、その後に中止命令を出している。

ＭＢＫは中止勧告について、「大きな驚きをもって受け止めている」とコメントした。５月１日までに勧告を受け入れるかどうか判断する。勧告に応じない場合は、今回も中止命令が出される可能性がある。

牧野に対してはニデックが昨年４月、日本では異例の事前交渉がない「同意なきＴＯＢ（株式公開買い付け）」を開始。牧野側の対抗策により、同年５月に撤回した。その後、ＭＢＫがＴＯＢによる牧野の完全子会社化を目指すと発表し、牧野側も賛同していた。

外為法では、外資による日本企業への出資を規制しており、重要業種として工作機械のほか、宇宙や原子力などを指定している。外資が株式を１％以上取得する際は、事前に届け出て審査を受ける必要がある。

日本企業の情報や技術流出を防ぐため、政府は対日投資審査の厳格化を打ち出している。今年３月には、国家安全保障局（ＮＳＳ）などで構成する対日外国投資委員会（日本版ＣＦＩＵＳ）の設立を柱とする外為法の改正案を閣議決定した。