工場勤務で「月給20万円」です。平均と比べると、どのくらいの差があるのでしょうか？

工場勤務で月給20万円は平均とどのくらい差がある？

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、産業全体と製造業の年齢別の平均月給は表1の通りでした。

表1

年齢 全産業 製造業 19歳以下 21万5000円 21万6200円 20～24歳 25万5900円 24万8600円 25～29歳 30万円 29万1200円 30～34歳 33万3700円 32万7700円 35～39歳 36万3700円 36万500円 40～44歳 38万4300円 38万5900円 45～49歳 40万3400円 39万3700円 50～54歳 40万9800円 40万7100円 55～59歳 41万8800円 41万9800円 60～64歳 33万7900円 31万3000円 65～69歳 28万9900円 25万9600円 70歳以上 26万6700円 23万4600円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

このデータから比較すると、製造業の給与水準は全産業の平均と比べて少々低い傾向があるようです。月給20万円を基準に考えると、全産業の平均と比較した場合、30代以降では平均との差が大きくなり、最大で22万円程度の差が出る年代もあります。

また、製造業の平均月給と比較しても、19歳以下および20代前半を除く多くの年代で平均を下回っており、月給20万円は平均より低い水準といえるでしょう。

このように、工場勤務で月給20万円という給与は、年齢や勤続年数にもよりますが、統計上の平均と比べると少ない傾向にあると考えられます。



工場勤務で給料アップする方法

工場勤務で収入を上げるためには、ただ長く働くだけではなく、働き方やスキルを見直すことが重要であると考えられます。ここでは、工場勤務で給料アップする方法を解説します。



資格を取得する

製造業では、資格を取得すると資格手当が支給される会社が多い傾向にあります。資格手当は毎月の給与に上乗せされるため、長期的に見ると収入アップにつながるでしょう。

工場勤務で評価されやすい資格としては、フォークリフト運転技能講習、玉掛け技能講習、クレーン運転士、溶接技能者、第二種電気工事士などがあります。これらの資格は比較的短期間で取得できるものも多く、業務の幅が広がることで昇給や昇進のチャンスにもつながります。

また、企業によっては資格取得にかかる費用を負担してくれる制度もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。



夜勤や交替勤務に入る

収入を増やす方法として、夜勤や交替勤務に入るのも有効な方法のひとつです。

深夜時間帯に働く場合は深夜手当が支給されるため、通常の賃金よりも高い給与になります。日勤のみの勤務と比較すると、夜勤や二交替・三交替勤務では、月収で数万円の差が出るかもしれません。

また、夜勤の日は日中に自由な時間ができるため、銀行や役所の手続きなど平日にしかできない用事を済ませやすいというメリットもあります。

ただし、生活リズムが崩れやすく体調管理が難しくなる場合もあるため、無理のない範囲で働くことが大切です。



工場勤務で月給20万円は平均と比べて約1万5000円～22万円の差が生じやすいと考えられる

工場勤務で月給20万円の場合、年齢にもよりますが、統計上の平均月給と比較すると少ない水準に位置しています。特に30代以降になると平均給与との差は大きくなり、同じ製造業でも収入に差が出やすいことが分かります。

しかし、工場勤務は働き方やスキルによって給料を上げることも可能です。資格を取得して資格手当をもらう、夜勤や交替勤務に入るなど、働き方を工夫することで月収を増やせる場合があります。

現在の給料が平均と比べてどの位置にあるのかを知り、資格取得や働き方の見直しなど、自分に合った方法で収入アップを目指していきましょう。



出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 産業大分類 表番号1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー