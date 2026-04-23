がっしりとした腕と甘いマスクのギャップが…俳優パク・ボゴムの登場で一気にイベントが華やかに

俳優パク・ボゴムが、爽やかな笑顔で報道陣の前に登場した。

4月23日午前、ソウル聖水洞（ソンスドン）のSceneにて、ダイソンコリアのポップアップストア「ダイソン・スーパーソニック・トラベルラウンジ」のオープン記念イベントが開催された。

【写真】パク・ボゴムのがっしり腕

イベントには、電気機器メーカー「ダイソン（Dyson）」のアンバサダーを務めるパク・ボゴムとガールズグループIVEのウォニョンが出席した。

（写真提供＝OSEN）パク・ボゴム

写真のなかのパク・ボゴムは、アイボリーのシャツのなかに白いタンクトップをのぞかせ、黒いパンツにポイントとしてベルトを加えた。がっしりとした上半身に、愛らしい笑顔のギャップで人々を魅了した。

なお、パク・ボゴムは最近、自身の冠番組『ボゴムマジカル』のシーズン2の制作を確定させた。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。