BTS・JUNG KOOK、『Hooligan』チャレンジ動画が驚異の7600万回再生突破！バイク疾走姿が話題

BTS・JUNG KOOKのチャレンジ動画が話題を呼んでいる。

4月22日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムに動画を投稿。「やってみたかった…」というコメントと共に新曲『Hooligan』のチャレンジ動画を公開した。

【話題】JUNG KOOK、TikTokの“ヒストリーメーカー”に

同動画は、公開からわずか1日で再生回数7600万回を突破した。インスタグラム上での伸びも凄まじく、公開1時間で810万回、3時間で2030万回、6時間で3500万回、15時間で6000万回の再生数を記録し、わずか1日で7600万回再生に到達するという驚異的な数字に到達した。

（写真＝JUNG KOOK TikTok）

映像の中でJUNG KOOKは、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『Hooligan』をBGMに、バイクで都心を疾走している。短いショート動画の中に楽曲の世界観を余すところなく凝縮した。

この動画が特に注目されているのは、JUNG KOOKが『Hooligan』の制作に深く携わっているという点だ。彼は同曲の作詞・作曲に参加しており、「『Hooligan』の作業には本当に多くの時間を費やした」と制作秘話を明かしたこともある。楽曲を制作して終わりではなく、自らチャレンジ動画を投稿することで、楽曲の世界観をさらに拡張させたといえる。

今回の投稿でJUNG KOOKのショート動画における絶大な影響力が改めて証明された。これまで公開したチャレンジ動画も、『2.0』が4940万回、『Two』が5500万回、ブリトニー・スピアーズの『Circus』が4350万回、『SSAK』が3930万回再生を記録するなど、投稿するたびに高い注目を集め続けている。

なお、BTSは4月25・26日および28日にアメリカ・タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで開催される「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」公演を皮切りに、北米ツアーに突入する。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。