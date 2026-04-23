おにぎり40円引き 資さんうどんが「おにぎり100円キャンペーン」を開催

資さんうどんは4月23日から5月13日まで、86店舗にて「おにぎり100円キャンペーン」を期間限定で開催する。新商品を含む対象おにぎり4種類を税込100円で提供する。

〈対象商品〉

キャンペーン期間中は、以下4種類を1個100円(税込)で提供する。

・梅かつおおにぎり(新商品)

・高菜おにぎり(新商品)

・明太子おにぎり

・白おにぎり

【おにぎりの画像をすべて見る】

梅かつおおにぎり、高菜おにぎり、明太子おにぎりは、キャンペーン期間外は各140円(税込)。白おにぎりはエリアにより通常価格が異なり、九州･中国･関西エリアは110円(税込)、関東エリアは120円(税込)で販売する。

なお、「のり付きおにぎり」と「かしわおにぎり」はキャンペーン対象外となる。

店内飲食限定で実施し、テイクアウトは通常価格での提供となる。数量限定のため、売り切れの場合がある。

〈販売概要〉

実施期間:2026年4月23日〜5月13日

実施店舗:資さんうどん86店舗

※以下の店舗では実施しない

足立鹿浜店・北鴻巣店・三郷店・相模大野店・前橋西店・成田店・浦和中島店・尻手店・ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・岩槻インター店・こてはし台店・川越新河岸店・八王子大和田店・倉見店・流山駒木台店・東海大前店