おにぎり40円引き 資さんうどんが「おにぎり100円キャンペーン」を開催
資さんうどんは4月23日から5月13日まで、86店舗にて「おにぎり100円キャンペーン」を期間限定で開催する。新商品を含む対象おにぎり4種類を税込100円で提供する。〈対象商品〉
キャンペーン期間中は、以下4種類を1個100円(税込)で提供する。
・梅かつおおにぎり(新商品)
・高菜おにぎり(新商品)
・明太子おにぎり
・白おにぎり
梅かつおおにぎり、高菜おにぎり、明太子おにぎりは、キャンペーン期間外は各140円(税込)。白おにぎりはエリアにより通常価格が異なり、九州･中国･関西エリアは110円(税込)、関東エリアは120円(税込)で販売する。
なお、「のり付きおにぎり」と「かしわおにぎり」はキャンペーン対象外となる。
店内飲食限定で実施し、テイクアウトは通常価格での提供となる。数量限定のため、売り切れの場合がある。〈販売概要〉
実施期間:2026年4月23日〜5月13日
実施店舗:資さんうどん86店舗
※以下の店舗では実施しない
足立鹿浜店・北鴻巣店・三郷店・相模大野店・前橋西店・成田店・浦和中島店・尻手店・ららぽーとTOKYO-BAY店・藤沢湘南台店・岩槻インター店・こてはし台店・川越新河岸店・八王子大和田店・倉見店・流山駒木台店・東海大前店