「英雄伝説 創の軌跡」より旧VII組の一員にしてアルゼイド流の伝承者「ラウラ・S・アルゼイド」がスケールフィギュア化！
【ラウラ・S・アルゼイド】 11月 発売予定 価格：23,100円
(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
コトブキヤは、フィギュア「ラウラ・S・アルゼイド」を11月に発売する。価格は23,100円。
本製品は、日本ファルコムが手掛けるゲーム「英雄伝説 創の軌跡（はじまりのきせき）」より、旧《VII組》の一員にしてアルゼイド流の伝承者「ラウラ・S・アルゼイド」を1/8スケールでフィギュア化したもの。
両手剣を構え、剣先の向こうの敵を見つめる勇ましい姿で立体化しており、アルゼイド流の名に恥じない、威風堂々とした佇まいがラウラらしさを再現している。
またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。
「ラウラ・S・アルゼイド」仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/8スケール サイズ：全高 約214mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、アクリル、金属棒
コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」
(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※実際の商品では絵柄がプリントされたベースとなります。