【ラウラ・S・アルゼイド】 11月 発売予定 価格：23,100円

コトブキヤは、フィギュア「ラウラ・S・アルゼイド」を11月に発売する。価格は23,100円。

本製品は、日本ファルコムが手掛けるゲーム「英雄伝説 創の軌跡（はじまりのきせき）」より、旧《VII組》の一員にしてアルゼイド流の伝承者「ラウラ・S・アルゼイド」を1/8スケールでフィギュア化したもの。

両手剣を構え、剣先の向こうの敵を見つめる勇ましい姿で立体化しており、アルゼイド流の名に恥じない、威風堂々とした佇まいがラウラらしさを再現している。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「ラウラ・S・アルゼイド」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/8スケール サイズ：全高 約214mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、アクリル、金属棒

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※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※実際の商品では絵柄がプリントされたベースとなります。