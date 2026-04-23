◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発登板し、６回９１球を投げて５安打無失点、７奪三振で降板したが、援護なく３勝目はならなかったが、防御率は０・３８となった。両軍無得点の６回２死二、三塁のピンチでは、シュミットからスイーパーで空振り三振を奪って切り抜けると、絶叫しながら右拳を握ってド派手なガッツポーズを見せた。

１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、０―０でマウンドに上がった大谷。１回裏は２安打を浴びたが、最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、奪った３つのアウトはすべて三振という好発進を切った。

２回は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークして３者凡退。３回表先頭の２打席目も一ゴロに倒れ、９番からの攻撃だった３回裏はたった７球で３者凡退に抑えた。４回も３者凡退で、１回２死から１０者連続アウトとなった。

５回１死の３打席目は見逃し三振。両軍とも得点を奪えず迎えた５回裏は、１死からラモスに左前安打を浴びて初回以来４イニングぶりに走者を背負った。それでもこの日最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど後続を抑えて走者を進めることはなかった。６回は２死から連打を浴びて二、三塁のピンチを迎えたが、シュミットから空振り三振を奪った。

前回登板の１５日（同１６日）、本拠地・メッツ戦では、６回２安打１失点、１０奪三振の好投。今季最速となる１００・４マイル（約１６１・６キロ）もマークして２勝目（０敗）を挙げ、防御率は０・５０となった。一方で登板２日前の１３日（同１４日）に右肩付近へ死球を受けた影響で、同試合では２１年以来５年ぶりに、打席には立たずに投手に専念した。

この日の登板では「１番・投手」でスタメン入り。投打同時出場の”リアル二刀流”となった。打者としては５３試合連続出塁を継続しており、１９５４年スナイダーの５８試合連続に次ぐ球団史上単独２位で、ロサンゼルスに本拠地を移転させた１９５８年以降では最長となる５４試合連続出塁に数字を伸ばせるかに注目が集まっている。マウンドに立っていた間の３打席目は凡退した。