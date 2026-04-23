近畿では、ゴールデンウィーク期間中は雨の日が多いものの、25日(土)や5月1日(金)、2日(土)などは、お出かけ日和となるでしょう。2日(土)からの5連休は、汗ばむ暑さとなる所が多く、熱中症に注意が必要です。屋外のレジャーを予定している方は、今のうちから、暑さに強い体作りを心がけましょう。

GW前半の近畿 25日(土)は一番のお出かけ日和

25日(土)の近畿は、晴れてお出かけが楽しめる所が多いでしょう。ただ、南部を中心に高気圧周辺の湿った空気が流れ込むため雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。





26日(日)から27日(月)にかけては、低気圧が本州付近を東へ進む見込みです。近畿では、晴れ間が出る所もありますが、雲が多く、26日(日)を中心に広く雨が降るでしょう。28日(火)は、北日本付近を低気圧が通過する見込みです。近畿では、天気が大きく崩れることはないものの、雲が広がりやすいでしょう。29日(水・祝)から30日(木)にかけては、低気圧が本州付近を進む見込みです。近畿では、広い範囲で雨が降るタイミングがあり、ザっとが雨脚強まることもあるでしょう。25日(土)から30日(木)の期間、気温は平年並みで、比較的、過ごしやすい日が多いですが、28日(火)は汗ばむ暑さとなる所がある見込みです。

GW後半の近畿 5月2日からの5連休は汗ばむ暑さに注意

1日(金)から2日(土)の近畿は、高気圧に覆われて、お出かけ日和となりそうです。



3日(日)は、早くも次の低気圧が西から近づき、近畿では広い範囲で天気が崩れるでしょう。その後も6日(水・振休)にかけて、低気圧や湿った空気の影響を受けやすく、雨が降る日が多い見込みです。



2日(土)からの5連休は、最高気温が25℃以上の夏日となる所が多く、昼間は半袖が活躍するくらいの暑さになる所もあるでしょう。お出かけの際は、熱中症対策を心がけ、水分や休憩をこまめにとるようにしてください。

ゴールデンウィークまでに暑さに強い体作りを

熱中症を予防するには、本格的に暑くなる前から、体を「暑熱順化」させて暑さに強くすることが大切です。個人差もありますが、体が夏仕様にかわる「暑熱順化」には数日から2週間程度かかります。ゴールデンウィークに屋外のレジャーを予定している方は、今のうちから暑さに強い体作りをしておきましょう。



・ウォーキングやジョギング

帰宅時にひと駅歩く、外出時にできるだけ階段を使用するなど、少し汗をかくような動きをしましょう。目安としては、ウォーキングの場合の時間は1回30分、ジョギングの場合の時間は1回15分、頻度は週5日程度です。



・サイクリング

通勤や買い物など、日常の中で取り入れやすいのがサイクリングです。目安としては、時間は1回30分、頻度は週3回程度です。



・筋トレやストレッチ

室内では、筋トレやストレッチなどで軽く汗をかくことができます。ただ、室内の温度や湿度には十分注意して、暑くなりすぎたり、水分や塩分が不足したりしないようにしましょう。目安としては、時間は1回30分、頻度は週5回〜毎日程度です。



・入浴

シャワーのみで済ませず、湯船にお湯をはって入浴しましょう。入浴の前後には十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくとよさそうです。目安としては、入浴の頻度は2日に1回程度です。



暑熱順化ができても、数日、暑さから遠ざかると効果はなくなってしまいます。自分が暑熱順化できているかを意識し、まだ暑熱順化できていないときには、こまめな水分補給や涼しい場所での休憩などで熱中症を予防しましょう。