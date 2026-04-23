ゆうちゃみ、初恋の相手に告白→残酷な結末 中学時代の思い出「めっちゃキモないですか？」
モデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が、22日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。「ダマされやすい女と疑り深い女」をテーマに、苦い初恋の記憶を語った。
【写真】これはすごい！抜群の美デコルテを披露したゆうちゃみ
“ダマされやすい女”として紹介されたゆうちゃみは、中学生時代に経験した衝撃的なエピソードを披露。当時、熱烈に片思いしていた初恋の相手がおり、その恋心を親友である女子生徒に相談していたという。親友は「いいじゃん！ 優奈なら絶対付き合えるよ！」と親身に背中を押してくれていた。
親友の言葉に勇気をもらったゆうちゃみは、満を持して相手の男子に告白。しかし、返ってきた言葉は「俺、彼女いるんだけど」という非情なものだった。怒り心頭のゆうちゃみが「彼女だれ？」と問い詰めると、相手の口から出たのは、あろうことか相談に乗っていたはずの「親友の名前」だったという。
味方だと思っていた人物による、まさかの“二枚舌”の全貌が明かされると、スタジオからは驚きの声が上がった。ゆうちゃみは当時の心境を「めっちゃキモないですか？」と吐き捨て、ショッキングな結末を笑いに変えていた。
【写真】これはすごい！抜群の美デコルテを披露したゆうちゃみ
“ダマされやすい女”として紹介されたゆうちゃみは、中学生時代に経験した衝撃的なエピソードを披露。当時、熱烈に片思いしていた初恋の相手がおり、その恋心を親友である女子生徒に相談していたという。親友は「いいじゃん！ 優奈なら絶対付き合えるよ！」と親身に背中を押してくれていた。
味方だと思っていた人物による、まさかの“二枚舌”の全貌が明かされると、スタジオからは驚きの声が上がった。ゆうちゃみは当時の心境を「めっちゃキモないですか？」と吐き捨て、ショッキングな結末を笑いに変えていた。