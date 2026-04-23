【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−2 アビスパ福岡（4月22日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】40m級の低弾道ロングパス（実際の様子）

ファンタジスタが“格の違い”を見せつけた。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が中盤から40m級の弾丸パスを送り込むと、ファンもその技術に酔いしれている。

4月22日に明治安田J1百年構想リーグ第17節が行われ、G大阪はホームでアビスパ福岡と対戦。前節のファジアーノ岡山戦で2カ月半ぶりに戦列復帰した宇佐美がこの日も途中出場。1―2と追いかける展開の中でピッチに立つと早速、異才を放った。

62分からピッチに投入された背番号7は、すぐさまチャンスメイクし、ゴール正面でフィニッシュ。これは枠を逸れたものの、同点を狙うG大阪に活力を与えた。その直後の66分、またも宇佐美が輝きを放ってみせた。G大阪が自陣から攻撃を組み立てると、ハーフ付近の宇佐美は、MF美藤倫から後ろ向きでパスを受ける。そしてマイナス方向にボールを運んだ後、ターンして前を向くと、センターサークルの自陣端の位置から、おもむろに右足を振り抜いたのだ。勢い良く飛び出したボールは、前線を走るFW山下諒也を目掛けて一直線に進み、40mを超える距離へ届ける鋭い弾道のパスとなった。

残念ながらやや球足が長くなり山下が受けることはできなかったものの、解説を務めた元チームメートでもある播戸竜二氏は、「うおぉっ！」っと、1本のパスで局面を変える技術に驚きつつ、「キックうまいですからね。17歳で（G大阪に）入ってきた時からシュートとかキックは本当に。まあトラップもそうですけどね」と錆びない技術を称賛した。

さらにはファンもこのロングパスにはリアクションを寄せ、SNSでは「宇佐美、やっぱワクワクさせる選手だなぁ」「宇佐美が下がった位置にいるから厄介」「宇佐美やっぱ役者だわ」「宇佐美のパスはやっぱ次元違うね…」「見てる世界が違う」「宇佐美、キックの質が異次元」「やっぱり宇佐美は別格すぎる」「宇佐美の今の浮き球パスえぐすぎやろ」「宇佐美のパスえっぐいな」「宇佐美とんでもないパス出せるなやはり」「宇佐美バケモンすぎる」と、その技術と存在感の高さに対して驚きと称賛の声であふれ返っていた。

なお、試合はそのままG大阪が追いつくことができずに1―2でタイムアップ。前節から中2日で迎えたホームゲームを白星で飾ることはできなかった。（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）