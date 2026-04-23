ユニクロのUT『ドラクエ』初コラボでＴシャツ公開 メタルスライム＆はぐれメタルの柄など用意
大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』とユニクロのUTが初めてコラボレーションすることが決定した。4月29日より販売がスタートする。
【写真】センス抜群！メタルスライムの柄 ユニクロのUT『ドラクエ』Ｔシャツ
日本を代表するロールプレイングゲームとして、世界中の人々を魅了する「ドラゴンクエスト」は今年誕生から40周年を迎える。今回UTとの初のコラボレーションが実現した同コレクションでは、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、同タイトルの魅力の数々をTシャツで表現した。
用意されたＴシャツの柄はモンスターたちが集結した絵柄、Ｔシャツ後ろに大きく描かれたキングスライムの絵柄、胸ポケットにメタルスライム・はぐれメタルが描かれた絵柄などが用意されている。
販売開始日は29日からでオンラインストアでは、午前8時15分より販売開始される。
【写真】センス抜群！メタルスライムの柄 ユニクロのUT『ドラクエ』Ｔシャツ
日本を代表するロールプレイングゲームとして、世界中の人々を魅了する「ドラゴンクエスト」は今年誕生から40周年を迎える。今回UTとの初のコラボレーションが実現した同コレクションでは、壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、同タイトルの魅力の数々をTシャツで表現した。
用意されたＴシャツの柄はモンスターたちが集結した絵柄、Ｔシャツ後ろに大きく描かれたキングスライムの絵柄、胸ポケットにメタルスライム・はぐれメタルが描かれた絵柄などが用意されている。
販売開始日は29日からでオンラインストアでは、午前8時15分より販売開始される。