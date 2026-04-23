6速MT専用！ 光岡が新型「“超レトロ風”スポーツカー」“RS”発表！

往年の名車を彷彿とさせるクラシカルなデザインと、現代のクルマが持つ信頼性を融合させた、独自性の高いモデルで知られる自動車メーカー「光岡」。

同社から新たに、クルマ好きの心を強烈に揺さぶり、胸を熱くさせる新モデルが登場しました。

【画像】超カッコイイ！ これがミツオカ新型「スポーツカー」“RS”です！（98枚）

2026年4月23日、光岡は「M55（エムダブルファイブ）」シリーズの第3弾となる新型「M55 RS」を発表し、翌24日からの販売開始を予告しました。

M55は、1968年創業の同社が2023年に55周年を迎えたことを記念して生み出されたコンセプトカーを発祥とするモデル。

光岡と同じく55年の人生を歩んできた同世代をメインターゲットに据え、1970年代の高度経済成長期にあった夢や希望、そしてあの頃のクルマが持っていた熱いエネルギーを、現代の技術でカタチにしました。

そんなM55はこれまでに、シリーズ第1弾として100台限定の「M55 Zero Edition」、第2弾としてAT専用の「M55 1st Edition」を展開。

とくに現在販売中の1st Editionは、その扱いやすさと豊富なボディカラーで幅広いユーザーから支持を集めています。

しかし、往年のクルマを知る生粋のファンからは、「やっぱり自分の手でギアを操れるMT車で乗りたい！」という熱烈なラブコールが絶えなかったと光岡はいいます。

そんなユーザーの熱い要望に応えるべく、ベース車両の調達交渉を粘り強く重ねた結果、ついに“6速MT”専用モデルとなるM55 RSの投入が実現したのです。

この新型M55 RSは、最高出力182馬力・最大トルク240Nmを発揮する1.5リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。

先述のように6速MTのみを組み合わせ、走りに特化したワングレード構成となっています。

エクステリアは、丸目4灯ヘッドライトや大型のフロントグリルが醸し出す1970年代のGTカーのような力強いルックスを継承しつつ、特別なモデルの証であるRS専用エンブレムをフロントとリアに堂々と装着。

さらに、ボディカラーにはRS専用として、深みのある「ショアブルーメタリック」と、近年のスポーツモデルで人気の高いソリッド調の「ナルドグレー」という2色の洗練されたカラーを設定しています。

インテリアに目を向けると、RSロゴが誇らしげに刺繍された専用レザーシートが採用されており、ドアを開けた瞬間にドライバーの気分を高揚させ、所有する満足感を満たしてくれます。

さらに、往年のクルマファンを歓喜させるのが魅力的なオプションパーツの数々です。

とくに、1970年代のスポーツカーを象徴するアイテムである「専用リアガラスルーバー（19万2500円／消費税込、以下同）」が設定されている点は見逃せません。

これを装着するだけで、リアビューのスパルタンな雰囲気が格段にアップします。

ほかにも、スポーティな「専用インテリアカーボンパネルセット（37万9500円）」や、足元を引き締める「BBS製18インチアルミホイール（52万8000円）」など、カスタム心をくすぐるアイテムが用意されています。

この新型M55 RSの車両価格は、888万8000円。

生産台数は、車名にちなんだのか「2026年生産予定台数：55台」という非常に限られた枠となっています。

ただし明確な台数限定車という扱いではないとのことで、現時点で2027年以降の生産計画は未定となっているものの、実質的には極めて希少なモデルとなることは間違いありません。

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「クルマには夢がある」というメッセージが込められた、光岡の新型M55 RS。

1970年代の情熱的なデザインを纏いながら、現代のターボエンジンを自らの手で操る楽しさを堪能できるこの至高の1台に対して、全国のクルマ好きによる激しい争奪戦が行われることが予想されます。