職人アイドル・ふぉ〜ゆ〜が愛される理由「生き方が楽になる」「全人類見て！」Snow Man岩本照との絆も
4月22日（水）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。
【動画】結成15年“職人アイドル・ふぉ〜ゆ〜が愛される理由 Snow Man岩本照との絆
STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルでありながら、なぜかなかなかスポットが当たりづらかった！？ ふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の魅力を存分に伝えるドキュメントバラエティー。
＃1では、STARTO ENTERTAINMENTの先輩・後輩が次々登場し、SNSでは「このメンツ出てくるのやっぱすごい！」「愛ある編集に感謝」などの声が飛び交った。
「テレ東プラス」は、＃1の放送内容を紹介する。
結成から15年――。2026年には、メンバー全員が40歳を迎えるふぉ〜ゆ〜。
現在は、舞台を中心に芝居に力を入れる一方、8月には日本武道館公演が決定。今、追い風が吹いているグループだ。
しかし！ 街頭インタビューで「ふぉ〜ゆ〜って知ってますか？」と聞くと、「見たことない」「全然分からない」「カッコいいけど、こういう人いっぱいいない？(笑)」「誰やねん！」など辛辣な声が。そう、彼らはまだ正式にデビューしていないのだ。
STARTO ENTERTAINMENTではCDリリースこそがデビューとされ、グループを結成するだけではデビューに含まれない。
そんななかふぉ〜ゆ〜は、15年もの間、同期や後輩たちが次々とデビューしていくのを目の当たりにしてきた。CDデビューにとらわれず、ひたむきに先輩たちのバックを務め、確かなパフォーマンス力と、先輩・後輩から慕われる人望を築き上げていった彼ら。
その証拠にふぉ〜ゆ〜のライブには、大先輩が自らサプライズで駆けつけるほどだ。
2025年10月30日、「LINE CUBE SHIBUYA」で開催されたふぉ〜ゆ〜のライブに駆けつけたのは、なんと堂本光一！ サプライズでまったく知らされていなかったメンバーたちは、「うわ！」「マジ？」「何してんすか！」「光一くんや！」と戸惑いの声が入り混じる。
突然の出来事に混乱しきりのメンバーたちをよそに、「来ちゃった♡」といたずらっぽく微笑む光一に、会場は大きく沸いた。
さらに上田竜也もサプライズで降臨！ 取材Dが「サプライズで登場するほど、ふぉ〜ゆ〜が好きなんですね？」と聞くと、「あんまそういうの言わないタイプですよ、俺は…」とツンデレな態度を貫く上田。
しかしこの日、上田はふぉ〜ゆ〜にサプライズしたいがあまり、自身がプロデュースするフェスの仕事を調整したそう。クールに振る舞いながらもふぉ〜ゆ〜愛が隠しきれない上田に、SNSでは「”好き”がまっすぐすぎる！」との声が。
そんなふぉ〜ゆ〜の日本武道館公演が決定し、生配信すると、誰よりも早く連絡をくれたのが、Snow Manの岩本照だ。
岩本は自他ともに認めるふぉ〜ゆ〜ファンで、中でも辰巳雄大から大きな影響を受けたそう。
岩本がふぉ〜ゆ〜と共演（YouTube「ふぉ〜ゆ〜ちゅーぶ〜」）した際、辰巳が「常に『憧れの先輩は辰巳くんです』と言ってくれていた」と明かす場面が。
岩本のメンバーカラーは黄色だが、辰巳のメンバーカラーも黄色。もしも辰巳が黄色じゃなかったら、岩本のメンバーカラーも違う色になっていた！？
これを受けた岩本は、「（違う色に）なってたかもしれないですね」と照れくさそうに明かす。
さらに辰巳が、「（黄色に）決まってすぐ、照から連絡が来て、『俺、メンバーカラー黄色にしたよ！』と送ってくれたの、めっちゃ覚えてる」と、当時の喜びを語る場面も。後輩の真っすぐな愛情に、思わず頬がゆるむ辰巳だった。
そんな岩本から見たふぉ〜ゆ〜の魅力とは！？ 続きはぜひTVerで！
番組はふぉ〜ゆ〜に2カ月間密着。テレ東で冠番組が始まることをサプライズで知らされたメンバーたちの反応を激撮！ そしてその発表の現場に立ち会った井ノ原快彦が、ふぉ〜ゆ〜の魅力を深く考察する！
さらにSTARTO ENTERTAINMENTの入社式にふぉ〜ゆ〜が登壇した様子も。しかしその姿は、アイドルならぬ漫談のよう！？ 埼玉・所沢市観光大使を務める辰巳の里帰りに密着すると、人たらしぶりが明らかに！
しかし！ 2カ月密着した後……ディレクターが頭を抱える大きな問題が発生。果たして何が起きたのか！？ 続きはぜひTVerで！
【動画】結成15年“職人アイドル・ふぉ〜ゆ〜が愛される理由 Snow Man岩本照との絆
STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルでありながら、なぜかなかなかスポットが当たりづらかった！？ ふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の魅力を存分に伝えるドキュメントバラエティー。
＃1では、STARTO ENTERTAINMENTの先輩・後輩が次々登場し、SNSでは「このメンツ出てくるのやっぱすごい！」「愛ある編集に感謝」などの声が飛び交った。
豪華共演！ 溢れ出す“ふぉ〜ゆ〜愛”
結成から15年――。2026年には、メンバー全員が40歳を迎えるふぉ〜ゆ〜。
現在は、舞台を中心に芝居に力を入れる一方、8月には日本武道館公演が決定。今、追い風が吹いているグループだ。
しかし！ 街頭インタビューで「ふぉ〜ゆ〜って知ってますか？」と聞くと、「見たことない」「全然分からない」「カッコいいけど、こういう人いっぱいいない？(笑)」「誰やねん！」など辛辣な声が。そう、彼らはまだ正式にデビューしていないのだ。
STARTO ENTERTAINMENTではCDリリースこそがデビューとされ、グループを結成するだけではデビューに含まれない。
そんななかふぉ〜ゆ〜は、15年もの間、同期や後輩たちが次々とデビューしていくのを目の当たりにしてきた。CDデビューにとらわれず、ひたむきに先輩たちのバックを務め、確かなパフォーマンス力と、先輩・後輩から慕われる人望を築き上げていった彼ら。
その証拠にふぉ〜ゆ〜のライブには、大先輩が自らサプライズで駆けつけるほどだ。
2025年10月30日、「LINE CUBE SHIBUYA」で開催されたふぉ〜ゆ〜のライブに駆けつけたのは、なんと堂本光一！ サプライズでまったく知らされていなかったメンバーたちは、「うわ！」「マジ？」「何してんすか！」「光一くんや！」と戸惑いの声が入り混じる。
突然の出来事に混乱しきりのメンバーたちをよそに、「来ちゃった♡」といたずらっぽく微笑む光一に、会場は大きく沸いた。
さらに上田竜也もサプライズで降臨！ 取材Dが「サプライズで登場するほど、ふぉ〜ゆ〜が好きなんですね？」と聞くと、「あんまそういうの言わないタイプですよ、俺は…」とツンデレな態度を貫く上田。
しかしこの日、上田はふぉ〜ゆ〜にサプライズしたいがあまり、自身がプロデュースするフェスの仕事を調整したそう。クールに振る舞いながらもふぉ〜ゆ〜愛が隠しきれない上田に、SNSでは「”好き”がまっすぐすぎる！」との声が。
メンバーカラーに込めた師弟の絆！
そんなふぉ〜ゆ〜の日本武道館公演が決定し、生配信すると、誰よりも早く連絡をくれたのが、Snow Manの岩本照だ。
岩本は自他ともに認めるふぉ〜ゆ〜ファンで、中でも辰巳雄大から大きな影響を受けたそう。
岩本がふぉ〜ゆ〜と共演（YouTube「ふぉ〜ゆ〜ちゅーぶ〜」）した際、辰巳が「常に『憧れの先輩は辰巳くんです』と言ってくれていた」と明かす場面が。
岩本のメンバーカラーは黄色だが、辰巳のメンバーカラーも黄色。もしも辰巳が黄色じゃなかったら、岩本のメンバーカラーも違う色になっていた！？
これを受けた岩本は、「（違う色に）なってたかもしれないですね」と照れくさそうに明かす。
さらに辰巳が、「（黄色に）決まってすぐ、照から連絡が来て、『俺、メンバーカラー黄色にしたよ！』と送ってくれたの、めっちゃ覚えてる」と、当時の喜びを語る場面も。後輩の真っすぐな愛情に、思わず頬がゆるむ辰巳だった。
そんな岩本から見たふぉ〜ゆ〜の魅力とは！？ 続きはぜひTVerで！
番組はふぉ〜ゆ〜に2カ月間密着。テレ東で冠番組が始まることをサプライズで知らされたメンバーたちの反応を激撮！ そしてその発表の現場に立ち会った井ノ原快彦が、ふぉ〜ゆ〜の魅力を深く考察する！
さらにSTARTO ENTERTAINMENTの入社式にふぉ〜ゆ〜が登壇した様子も。しかしその姿は、アイドルならぬ漫談のよう！？ 埼玉・所沢市観光大使を務める辰巳の里帰りに密着すると、人たらしぶりが明らかに！
しかし！ 2カ月密着した後……ディレクターが頭を抱える大きな問題が発生。果たして何が起きたのか！？ 続きはぜひTVerで！