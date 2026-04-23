【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】惣菜ばかりでモヤッ。手料理が食べたい…＜第4話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第4話 え〜、またお惣菜？
【編集部コメント】
お母さん、週5パートで夕方まで働き、家に帰ったらおなかをすかせた孫たちがいて、自分をあわせて5人分の食事を急いで作らなければならない状況になってしまいました。ご飯とお味噌汁をサッと用意するだけでもすごいことだと思います！ そんなに申し訳なさそうにする必要は、ないと思いますよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第4話 え〜、またお惣菜？
【編集部コメント】
お母さん、週5パートで夕方まで働き、家に帰ったらおなかをすかせた孫たちがいて、自分をあわせて5人分の食事を急いで作らなければならない状況になってしまいました。ご飯とお味噌汁をサッと用意するだけでもすごいことだと思います！ そんなに申し訳なさそうにする必要は、ないと思いますよ……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび