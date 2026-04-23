山形県大江町できのう発生した山林火災は、けさ、鎮火しました。けが人はいないということです。

【画像】火災現場・消火活動の様子（２２日撮影）

警察と消防が出火原因などを調べています。

消防などによりますと、この火災はきのう正午ごろ、大江町小見で確認されたものです。

現場は大山自然公園管理棟の北東側の山林で、きのうは消防隊員およそ４０人と消防団員およそ８０人が消火活動にあたったほか、県の消防防災ヘリ「もがみ」と宮城県の消防防災ヘリが出動し、上空からも水をまくなどして消火活動にあたりました。

きょうは朝５時から消防隊員およそ２０人が地上から消火活動を行い、午前７時すぎに鎮火が確認されました。

これまでに山の斜面の枯草や樹木など少なくとも３ヘクタールが焼けたということです。建物への被害やけが人は確認されていません。

消防と警察が出火原因などを詳しく調べるとともに、現場付近を回り警戒を続ける方針です。

■林野火災野火等多発警報発令

県は今月９日から来月１２日までを林野火災特別警戒期間に設定しています。しかし県内では今月１４日から２０日までの１週間に林野火災や野火が１０件発生していて、県がさらに林野火災野火等多発警報を発令しました。

やむを得ずたき火などをする必要がある場合でも、枯れ草などがある場所では行わないなど注意が必要です。

■大江町 火災現場・消火活動の様子（２２日撮影）