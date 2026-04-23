シェブロン恒例“池ダイブ” 日本勢はどうする？「バク転を」「浮き輪を用意して」「できればあんまり…」
＜シェブロン選手権 事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞恒例行事は今年も継承されそうだ。優勝者が18番グリーン脇の池に飛び込む伝統の儀式。開催地が変わった今年は、そのグリーン脇に池がわざわざ造られた。
【写真】選手たちはどう飛び込む？ これが新コースに用意された新たな池です
大きさはおよそ7メートル×4メートル、深さは4フィート（約1.2メートル）。コンクリートのような素材で囲われていて、ギャラリースタンドに食い込むように配置されたコンパクトな造りだ。4週間前の米国男子ツアー「テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン」終了後、突貫工事で“現れた”という。見た目は池というより“プール”というほうがしっくりくる。昨年は濁った池に西郷真央が飛びこんだ。『死ぬかと思った。深いよ〜』と声を上げ、泳げない西郷にとってはスリリングな瞬間でもあった。だが、その後体調を崩す原因に。今回の水質は万全だが、かなり狭くて浅い…という印象だ。「小さいけれど造ってもらえることで特別感がある。飛び込むかはそのときになってまた考えたい」と話すのは勝みなみ。「（水質が）お肌に影響が出ないことが一番大事」と、決して譲れない美容面も含めて歓迎した。身長150センチの西村優菜は「私でも余裕（で足がつく）（笑）。大きい人だとケガしちゃうかもしれないですね」と心配顔。一方で、身長175センチの馬場咲希は「みんなけっこう勢いよく飛びますよね。私は飛び込む準備はいつでも！」と笑った。ほかの日本勢はどうするか。ディフェンディングチャンピオンの西郷は、昨年大会後、「来年優勝したら、もういいかな」と苦笑いを浮かべていたが、大会の雰囲気に包まれると気持ちも高まる。「あの伝統をもう一度味わいたい」と連覇、そして歓喜の瞬間に意気込んだ。「AIG女子オープン」（全英）を制してメジャー連勝がかかる山下は「池に飛び込めるように頑張ります。浮き輪を用意してもらおうかな（笑）」とニコリ。岩井明愛は「バク転をやってみたい。普段はケガが怖くてできないけれど、下が水だからあまり怖くなさそう。後ろ向きでいきたい」と大技プランを明かした。メジャー初制覇を狙う畑岡奈紗は「一回は飛び込んでみたいですよね。この試合しかないので」と意欲的。5年ぶりに大舞台に出る原英莉花は「そうなったらうれしいけれど、できればあんまり潜りたくない…。でも、誠意に応えて、みんないい感じに飛び込むと思います」と話した。日本ツアーからのスポット参戦で初出場の佐久間朱莉と神谷そらは“実物”にちょっぴり戸惑った様子。佐久間は「ポーズは特に考えていないけれど…溺れないようにはしたい」と前向きな姿勢だった。歓喜の“プールダイブ”。今年、その瞬間を迎えるは誰か？（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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