つるの剛士、長男と“男2人旅”へ 成長した長男との“顔出し”親子2ショットが話題「似ててびっくし」「カッコいい！」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。長男・詠斗さんとの“2人旅”の様子を公開した。
【写真】「似ててびっくし」スイスで“男2人旅”を楽しむつるの剛士＆長男の“顔出し”親子2ショット
つるのは「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のある スイス」とつづり、「幼い頃からずっとスイスに憧れていた息子と今回バッチリタイミングも合い、男ふたりでスイス旅」と報告。「本当に嬉しい。まさにシンクロニシティ。行ってきます」と心境を明かし、写真を披露している。
投稿では、空港の待合スペースで撮影した長男との2ショットを公開。キャップにメガネ姿のつるのと、隣でスマートフォンを見つめる長男が並ぶ自然体の1枚で、親子の落ち着いた雰囲気が印象的だ。
さらに、現地到着後の様子も動画で投稿。「羽田から18時間。ようやくチューリッヒに到着しました。こちらは夜の10時過ぎ。かなり冷えますが、街が綺麗すぎて感動」と報告し、夜の駅構内や列車の様子、ライトアップされた歴史的建造物など、異国情緒あふれる街並みを紹介している。
一方で「そんなことより…物価がやばすぎる！さすが地球イチ物価の高いチューリッヒ。。覚悟します」とユーモアも交えつつ、2個で約6000円だというサンドイッチのような現地の食事に、親子で「おいしい」と感激する様子をアップ。「さて明日の朝が楽しみ！とりあえず寝ます」と旅の始まりをつづった。
楽しげな親子旅行に、ファンからは「似ててびっくし」「カッコいい！」「男二人旅・素敵ですね！」「私も母と2人でスイスに旅したことあります！」「一生忘れない思い出になるんだろうなぁ！楽しんでください！」「良い旅を」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
【写真】「似ててびっくし」スイスで“男2人旅”を楽しむつるの剛士＆長男の“顔出し”親子2ショット
つるのは「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のある スイス」とつづり、「幼い頃からずっとスイスに憧れていた息子と今回バッチリタイミングも合い、男ふたりでスイス旅」と報告。「本当に嬉しい。まさにシンクロニシティ。行ってきます」と心境を明かし、写真を披露している。
さらに、現地到着後の様子も動画で投稿。「羽田から18時間。ようやくチューリッヒに到着しました。こちらは夜の10時過ぎ。かなり冷えますが、街が綺麗すぎて感動」と報告し、夜の駅構内や列車の様子、ライトアップされた歴史的建造物など、異国情緒あふれる街並みを紹介している。
一方で「そんなことより…物価がやばすぎる！さすが地球イチ物価の高いチューリッヒ。。覚悟します」とユーモアも交えつつ、2個で約6000円だというサンドイッチのような現地の食事に、親子で「おいしい」と感激する様子をアップ。「さて明日の朝が楽しみ！とりあえず寝ます」と旅の始まりをつづった。
楽しげな親子旅行に、ファンからは「似ててびっくし」「カッコいい！」「男二人旅・素敵ですね！」「私も母と2人でスイスに旅したことあります！」「一生忘れない思い出になるんだろうなぁ！楽しんでください！」「良い旅を」などの声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。