◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

投打二刀流で出場した大谷翔平選手は、5回まで無失点ピッチング。打っては3打数無安打に倒れています。

敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場した大谷選手は、今季4度目の先発登板。初回2本のヒットを許しながら、3つのアウトを三振に仕留める無失点の立ち上がり。

2回以降リズムに乗ると、3イニング連続で三者凡退に抑える好投で、スコアボードに0を並べ続けます。

5回1アウトからエリオト・ラモス選手にヒットを打たれ、初回以来の出塁を許しましたが、後続を打ち取り無失点。2死からパトリック・ベイリー選手の打席では、ここまでの最速となる100.6マイル(約161.9キロ)を記録するなど、封じ込めました。5回を終えて、3安打、無四球、無失点投球。160キロ超えは15球とストレートで圧倒しています。

一方、“打者”大谷選手は試合前時点で53試合連続出塁。更なる記録更新がかかる中、ここまで3打数0安打(ファーストゴロ、ファーストゴロ、見逃し三振)。両チーム先発投手の好投で0-0のまま5回を終了しています。