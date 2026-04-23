２３日前引けの日経平均株価は前営業日比６３３円７５銭安の５万８９５２円１１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億２７６７万株、売買代金概算は４兆８４０３億円。値上がり銘柄数は１５６、対して値下がり銘柄数は１３８５、変わらずは３１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場で日経平均は上昇して始まり、寄り付き直後の午前９時６分に初の６万円大台に乗せた。米国とイランの停戦延長にひとまず安心感が広がるなか、前日の米国株市場ではハイテク株を中心に強い動きとなり、この流れを引き継ぎ東京市場も朝方はリスク選好ムードが漂った。主力の半導体関連株が牽引する格好で全体を押し上げた。しかし、買い一巡後は一転してマイナス圏に沈んだ。フシ目達成感から利益確定の動きが強まり急失速した。プライム市場の値下がり銘柄数は全体の９割近くに達した。



個別ではディスコ＜6146＞やレーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞が値下がりした。アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞が小安い。ファーストリテイリング＜9983＞のほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、リクルートホールディングス＜6098＞、ファナック＜6954＞が軟調。マネーフォワード＜3994＞が大幅安だった。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞が高い。日立製作所＜6501＞や三菱重工業＜7011＞、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞が堅調。ソシオネクスト＜6526＞が値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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