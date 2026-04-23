テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．１９円
160.74 エンベロープ1%上限（10日間）
160.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.52 現値
159.28 21日移動平均
159.15 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.73 一目均衡表・転換線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.56 エンベロープ1%下限（10日間）
157.34 一目均衡表・雲（上限）
157.12 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.77 200日移動平均
１６０円台の乗せた場合、ポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の１６０．１９円となる、同水準を超えて今日の取引を終えるようだと、ドル高円安の流れが強まると見込まれる。
160.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.52 現値
159.28 21日移動平均
159.15 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.73 一目均衡表・転換線
158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.56 エンベロープ1%下限（10日間）
157.34 一目均衡表・雲（上限）
157.12 100日移動平均
156.00 一目均衡表・雲（下限）
153.77 200日移動平均
１６０円台の乗せた場合、ポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の１６０．１９円となる、同水準を超えて今日の取引を終えるようだと、ドル高円安の流れが強まると見込まれる。