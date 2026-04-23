テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．１９円 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６０．１９円

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160.74 エンベロープ1%上限（10日間）

160.19 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.52 現値

159.28 21日移動平均

159.15 10日移動平均

158.99 一目均衡表・基準線

158.73 一目均衡表・転換線

158.38 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.56 エンベロープ1%下限（10日間）

157.34 一目均衡表・雲（上限）

157.12 100日移動平均

156.00 一目均衡表・雲（下限）

153.77 200日移動平均



１６０円台の乗せた場合、ポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の１６０．１９円となる、同水準を超えて今日の取引を終えるようだと、ドル高円安の流れが強まると見込まれる。

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