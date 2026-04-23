160.74　エンベロープ1%上限（10日間）
160.19　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.52　現値
159.28　21日移動平均
159.15　10日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.73　一目均衡表・転換線
158.38　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.56　エンベロープ1%下限（10日間）
157.34　一目均衡表・雲（上限）
157.12　100日移動平均
156.00　一目均衡表・雲（下限）
153.77　200日移動平均

１６０円台の乗せた場合、ポイントはボリンジャーバンド2シグマ上限の１６０．１９円となる、同水準を超えて今日の取引を終えるようだと、ドル高円安の流れが強まると見込まれる。