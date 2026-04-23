◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、３勝目を狙って敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、５回終了時点で６８球を投げ、３安打無失点、５奪三振の好投で防御率は０・３９となったが、援護がなく勝利投手の権利はつかめずにいる。打者・大谷も３打席目まで無安打に抑えられている。

１回表先頭の１打席目は一ゴロに倒れ、０―０でマウンドに上がった大谷。１回裏は２安打を浴びたが、最速９９・６マイル（約１６０・３キロ）をマークするなど、奪った３つのアウトはすべて三振という好発進を切った。

２回は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークして３者凡退。３回表先頭の２打席目も一ゴロに倒れ、９番からの攻撃だった３回裏はたった７球で３者凡退に抑えた。４回も３者凡退で、１回２死から１０者連続アウトとなった。

５回１死の３打席目は見逃し三振。両軍とも得点を奪えず迎えた５回裏は、１死からラモスに左前安打を浴びて初回以来４イニングぶりに走者を背負った。それでも最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど後続を抑えて走者を進めることはなかった。

前回登板の１５日（同１６日）の本拠地・メッツ戦では、２日前に右肩付近に死球を受けた影響で２１年以来５年ぶりに打席には立たず投手に専念し、６回１失点の好投で今季２勝目。この日は「１番」で打順に入り、４月８日の敵地・ブルージェイズ戦以来１２試合ぶりのリアル二刀流出場となった。

打っては、ロサンゼルス移転後は最長となる球団史上単独２位となる５４試合連続出塁、８戦ぶり６号に期待もかかる。相手先発の右腕・タイラー・マーリー投手（３１）は今季、試合前の時点で０勝３敗、防御率７・２３。大谷は昨季まで通算９打数１安打３三振と抑え込まれていた。１、２打席目は一ゴロ、３打席目は見逃し三振に倒れた。

前日２１日（同２２日）は、「１番・ＤＨ」でフル出場。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足を飛ばして間一髪、一塁はセーフとなった。連続試合出塁記録を１８年の秋信守を上回ってアジア最長、２０００年のＳ・グリーンに並んで球団史上２位となる「５３」に伸ばし、ロバーツ監督は「彼はまだ本調子ではなくて、スイングも完全にはしっくりきていない。それでも影響力があり、出塁できているのがすごい。この連続記録がそれを物語っている。彼や他の打者が調子を上げれば、大量得点もできるだろう」と期待を込めていた。