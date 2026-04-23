長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた「熱闘甲子園」がお届けする音楽イベント、その名も「熱闘甲子園 presents 熱闘JAM」。

昨年、高校吹奏楽部による圧巻の演奏や、平井大×大阪桐蔭吹奏楽部のスペシャルコラボなどが大きな感動を呼び、約6,500人を動員した本イベント。2026年はさらなる進化を遂げ、2days開催へと規模を拡大する！

注目のDAY 1出演アーティストには、過去に「熱闘甲子園」のテーマソングを担当し、球児たちの背中を押してきたDa-iCE（2025年担当）、FUNKY MONKEY BΛBY‘S（2010年担当）の出演が決定！

さらに「熱闘JAM2026」の開催に向け、高校吹奏楽の魅力を多角的に発信する新プロジェクト「熱奏JAM」が始動している。本企画ではスタッフが全国の吹奏楽部を直接訪問し、日々の練習風景や部員たちの絆、熱のこもった演奏を紹介。そしてプロの技術を駆使したプロモーションビデオを制作し、SNSにてその魅力を発信中だ。

また、「熱闘JAM2026」の本番ステージにおいては、全国の高校吹奏楽部から出演校を募集予定！(各日数校) アーティストによるライブ、そして高校吹奏楽部による力強いパフォーマンス。まさに「熱闘甲子園」の世界観を“音”で体感できる、唯一無二のステージを創り出す！

DAY 2の出演者アーティストについても、順次発表される予定。乞うご期待！



◆DAY１ SPECIAL LIVE ARTIST◆



■ Da-iCE

2025年熱闘甲子園テーマソング「ノンフィクションズ」を担当





■ FUNKY MONKEY BΛBY’S

2010年熱闘甲子園テーマソング「あとひとつ」を担当



【開催概要】

公演名: 熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026

開催日:

DAY1 2026年9月22日(火・祝) 開場: 15:00 開演: 16:00

DAY2 2026年9月23日(水・祝) 開場: 14:00 開演: 15:00

場所: GLION ARENA KOBE

特別協賛：日本コカ・コーラ株式会社

チケット料金：

SSアリーナ席(特典タオル付)：15,000円（税込）/ SSアリーナ席：13,000円（税込）

Sアリーナ席(特典タオル付)： 13,000円（税込）/Sアリーナ席：11,000円（税込）

Aスタンド席：9,000円（税込）/Bスタンド席：6,000円（税込）

チケット販売： 4月23日（木）ひる12時～ 熱闘JAM最速先行で受付開始

チケット詳細URL：https://l-tike.com/st1/nettojam2026/



■日本コカ・コーラより高校生無料チケットプレゼント

毎年、熱闘甲子園で球児や応援する人たちの感動を届けている日本コカ・コーラの特別協賛が決定！

そして今回、日本コカ・コーラから高校生無料チケットをプレゼント！各日500人限定、無料ご招待！

4月23日（木）12時から熱闘JAM最速先行 にて受付開始