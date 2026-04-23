5月23日よりNHK総合にて放送される小池栄子主演ドラマ『ムショラン三ツ星』の新キャストとして、温水洋一、板橋駿谷、ひょうろく、DOTAMA、山内圭哉、阿佐辰美の出演が発表された。

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本作は、現役の刑務所に勤務する管理栄養士・黒柳桂子によるノンフィクション『めざせ！ムショラン三ツ星』をドラマ化した社会派コメディ。腕利きのイタリアンシェフとして名を馳せた主人公・銀林葉子（小池栄子）が、ふとしたことから刑務所の管理栄養士として働くことになり、塀の中の刑務官や受刑者たちとのトラブルや騒動を乗り越える姿を描く。

新たに発表されたのは、葉子と共に炊場で調理を行う受刑者キャスト6名。万引きの常習犯で尾藤と共に炊場で悪だくみをする竹田照男役を温水、強面で面倒見のよいアニキ・梅川龍二役を板橋、「じぶん、不器用ですから」が口癖の三島茂役をひょうろくが演じる。さらに、自称ラッパーの久我瑛人役を現役人気ラッパーのDOTAMA、有名大学卒で皆から「ハカセ」と呼ばれる矢部健吾役を山内、元ホストの辻紘貴役を阿佐がそれぞれ演じる。

これまで全く料理に縁がなく、手つきも不慣れで食事の思い出もバラバラな彼ら受刑者たちが、葉子の指導の下、食を通して少しずつ変わっていく姿が描かれる。また、今回の発表にあわせて葉子と受刑者たちの場面カットも先行公開された。

コメント●温水洋一（竹田照男役）ふと、自分が罪を犯した受刑者であり、ここは塀の中だという事を忘れるくらい炊場での作業（撮影）は楽しかったです。銀林先生の指導で、みんなで作った色んなおかず。忘れられません。味は薄めだけど笑。僕が演じた竹田照男は、どうしようもない人物ですが、炊場での経験や、同じ居室の受刑者との共同生活で、少しは更生していくのでしょうか。このドラマ、各受刑者たちの罪を犯した背景もですが、やはり刑務所での食事が一番の見どころ。あと、銀林先生の妄想シーンは最高にコメディです！

●板橋駿谷（梅川龍二役）ミシュランじゃなくムショラン！この不思議さの中に沢山の物語が詰まっている。まるでカレーの様に様々な具材、形の食材が煮込まれている。罪を犯してしまった人にも色んな事情がある。この物語は肯定も否定もしない。ただ、食事をするということは人として大切な事だという事を教えてくれる。自分自身、この物語を通して知っていく事が沢山あった。知る事は自分の栄養になる。熱々の物語が出来上がりました。どうぞ早めにお召し上がり下さい！

●ひょうろく（三島茂役）三島茂役のひょうろくです。今回受刑者の役をやらせて頂きました。撮影が進んでいく中で受刑者役の皆さんとちょっとずつ仲良くなれたり、管理栄養士役の小池さんに話しかけられると嬉しかったり、実際の中でもこんな感じなのかなぁとふと思いました。考える部分があったり楽しく見たりな作品です。僕はこの作品を通してご飯とお菓子を食べることがもっと大好きになりました。

●DOTAMA（久我瑛人役）自分はミュージシャンですが、大変有難い事に、過去に2回ドラマ出演をさせて頂きました。一つ目はラッパーの役。二つ目は犯罪者の役でした。そして今回、ラップをする犯罪者という、両方がミックスされた役で何か運命のようなものを感じ、オファーをお受けさせて頂きました。曲者だらけのムショランの登場人物の中でも、この久我というキャラクターはぶっ飛んでいます。感情を日常的にラップで表現してしまう男。簡単なようで難しく、短いセリフ（リリック）の中で、久我の感情とこのムショランというドラマの魅力が伝わるように努力しました。久我が放つ囚人×料理×ラップのヴァイブスをお楽しみ下さい。

●山内圭哉（矢部健吾役）自分は母が料理上手だったものですから、味の記憶も多く有ります。人にとって「食」は、生きる身体を維持するためだけでなく、いろんな愛情を感じる大切なものであると思います。世知辛い昨今、ひと時でも自分以外のすべての人に優しくなれるようなドラマです。そんな作品に参加できて光栄です。このドラマを観て、皆様も更に他人に優しくなって下さい。

●阿佐辰美（辻紘貴役）刑務所が舞台の物語ということで、シリアスな作品を想像しながら原作と台本を読ませていただいたのですが、想像の真逆でした。いろいろな制限のある生活の中で、どれだけ有意義な食事が摂れるか。そこに向かう受刑者たちのキャラクターはとても人間味があり笑ってしまうほどまっすぐです。そんな子供みたいに？とツッコミたくなるシーンがたくさん出てきますが、それほど人間には食事が大事なんだと痛感しました。食というのは生きる上での根幹であるということを、この作品を通して皆さんにもお届けできたらと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）