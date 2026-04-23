２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。米国とイランの緊張状態が続くなか、第２回和平協議の行方を見極めたいとして方向感に乏しい相場展開だった。



米ホワイトハウスのレビット報道官は２２日、トランプ米大統領がイランとの停戦延長について期限を設定していないと述べた。再協議が実現するかは不透明で、積極的には動きにくいといった感じだった。時間外取引で米長期金利と米原油先物が水準を切り上げると、債券先物は１３０円０５銭まで軟化する場面もあったが売りは続かず。足もとでの株価上昇で年金基金などが資産配分（基本ポートフォリオ）を最適化するために債券買いに動くとの思惑が支えとなったようで、午前１０時４０分ごろには一時１３０円２５銭をつけた。なお、日銀は「残存期間１年超３年以下」「同３年超５年以下」「同５年超１０年以下」「同１０年超２５年以下」「物価連動債」を対象とした国債買い入れオペを通知した。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比５銭高の１３０円２１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％低い２．３９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS