２３日前引けの日経平均株価は前営業日比６３３円７５銭安の５万８９５２円１１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億２７６７万株、売買代金概算は４兆８４０３億円。値上がり銘柄数は１５６、対して値下がり銘柄数は１３８５、変わらずは３１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場で日経平均は上昇して始まり、寄り付き直後の午前９時６分に初の６万円大台に乗せた。米国とイランの停戦延長にひとまず安心感が広がるなか、前日の米国株市場ではハイテク株を中心に強い動きとなり、この流れを引き継ぎ東京市場も朝方はリスク選好ムードが漂った。主力の半導体関連株が牽引する格好で全体を押し上げた。しかし、買い一巡後は一転してマイナス圏に沈んだ。フシ目達成感から利益確定の動きが強まり急失速した。プライム市場の値下がり銘柄数は全体の９割近くに達した。



個別ではディスコ<6146.T>やレーザーテック<6920.T>、フジクラ<5803.T>が値下がりした。アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>が小安い。ファーストリテイリング<9983.T>のほか、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、リクルートホールディングス<6098.T>、ファナック<6954.T>が軟調。マネーフォワード<3994.T>が大幅安だった。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が高い。日立製作所<6501.T>や三菱重工業<7011.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>が堅調。ソシオネクスト<6526.T>が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS