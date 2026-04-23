開催：2026.4.23

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 4 - 8 [パイレーツ]

MLBの試合が23日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

1回表、4番 マルセル・オズナ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 TEX 0-1 PIT

2回裏、5番 ジョシュア・ヤング 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-1 PIT

5回表、2番 ブランドン・ロー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 TEX 2-2 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 TEX 2-3 PIT、さらにライトが悪送球でパイレーツ得点 TEX 2-4 PIT

8回裏、3番 ジェーコブ・バーガー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-4 PIT

9回表、9番 ジェーク・マングム 4球目を打ってサードゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでパイレーツ得点 TEX 4-5 PIT、1番 オニール・クルーズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 TEX 4-8 PIT

試合は4対8でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのグレゴリー・ソトで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで1勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 11:50:19 更新