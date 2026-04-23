【東京ばな奈】つぶらな瞳に癒やされる……!!　「ベイマックス」のふかふかアップルケーキが新パッケージになって再び登場

グレープストーンは、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より新たに『ベイマックス/アップルケーキ』を発売しました。

2026年4月21日からはJR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内「HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事」にて先行販売、4月27日からは東京ばな奈s(東京駅一番街内)他にて販売開始します。

■つぶらな瞳の「ベイマックス」にときめく『ベイマックス/アップルケーキ』

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーのコラボによる、スイーツコレクションです。

同商品は、昨年に販売したアップルケーキで、今回は真っ赤なデザインの新しいパッケージで展開します。

「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたりんごジャムと、真っ白ボディを思わせるミルククリームを、スポンジケーキで包みこんでいます。表面にあしらったデザインは、全部で6種類となっています。

4個入（880円）と、立体的なデザインのオリジナルシール付きの8個入（1,760円）を用意。

さらに、表裏で異なるデザインが楽しめるエコバッグや、キャンディーを持った「ベイマックス」が描かれた全長約120センチの大判バスタオル、タンブラー、クリアポーチといった新作オリジナルグッズも登場します。

公式通販限定で、全4種のオリジナルグッズがセットになった「グッズコンプリートセット」（5,650円）も販売します。

先行販売は、JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」・JR東京駅構内「HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事」にて開始。23日からは、京王百貨店 新宿店にオープンする「東京ばな奈ワールド POP UP STORE」でも取り扱います。

■商品概要

商品名：ベイマックス／アップルケーキ

価格：4個入 880円、8個入 1,760円

商品名：ベイマックス／アップルケーキ 4個入 エコバッグセット

価格：1,980円

商品名：ベイマックス／アップルケーキ 8個入 エコバッグセット

価格：2,801円

商品名：ベイマックス／エコバッグ（単品）

価格：1,200円

商品名：ベイマックス／バスタオル

価格：1,980円

商品名：ベイマックス／ステンレスタンブラー

価格：1,980円

商品名：ベイマックス／クリアポーチ

価格：880円

商品名：＜通販限定＞グッズコンプリートセット

価格：5,650円

先行発売：Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店（2026年4月21日〜7月28日頃）、JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事（2026年4月21日〜5月14日）

催事：東京ばな奈ワールド POP UP STORE（2026年4月23日〜5月6日）

通常販売：東京ばな奈s、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

期間：2026年4月27日〜7月28日

URL：https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html

（C）Disney

（フォルサ）