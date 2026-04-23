「二桁ゴールは凄すぎる」「止まらない」W杯予選で先発もした29歳日本代表FWが圧巻２発！イングランドで10得点達成に絶賛相次ぐ！日本人コンビの連係弾にも驚嘆の声「美しい」「気持ち良すぎる」

「二桁ゴールは凄すぎる」「止まらない」W杯予選で先発もした29歳日本代表FWが圧巻２発！イングランドで10得点達成に絶賛相次ぐ！日本人コンビの連係弾にも驚嘆の声「美しい」「気持ち良すぎる」