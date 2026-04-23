「二桁ゴールは凄すぎる」「止まらない」W杯予選で先発もした29歳日本代表FWが圧巻２発！イングランドで10得点達成に絶賛相次ぐ！日本人コンビの連係弾にも驚嘆の声「美しい」「気持ち良すぎる」
現地時間４月22日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属するブラックバーンがシェフィールド・ユナイテッドと対戦。３―１で快勝を飾った。
この試合で、日本人コンビがブラックバーンの全ゴールを叩き出す。
まずは13分、巧みにボールをキープした森下のスルーパスを受けた大橋がGKをかわしで、先制ゴールを奪取。32分には大橋のヘッドのこぼれ球を森下が押し込み、追加点を挙げる。さらに45分、右サイドからのクロスに大橋がヘッドで合わせ、３点目を奪ってみせた。
２ゴールを挙げた大橋は、これで二桁得点を達成。ファンからは「二桁ゴールは凄すぎる」「止まらないですね」「二桁到達はほんとに大きいですね」「まだまだいけるいける」「イングランド２部でも10点取れるのは大したもの」といった声が上がった。
また、森下との好連係で奪った先制ゴールも絶賛されている。
「完全に“日本人ホットライン”が試合を支配してた」
「森下→大橋、このラインはもう止められない」
「この連携、見てて気持ち良すぎる」
「森下龍矢との美しいコンビでカウンター決めたね」
「森下との連携も完璧でしたね」
北中米ワールドカップのアジア最終予選では先発もした29歳のストライカーが、同い年のMFとともに、この日の主役となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビの高度な連係弾
この試合で、日本人コンビがブラックバーンの全ゴールを叩き出す。
まずは13分、巧みにボールをキープした森下のスルーパスを受けた大橋がGKをかわしで、先制ゴールを奪取。32分には大橋のヘッドのこぼれ球を森下が押し込み、追加点を挙げる。さらに45分、右サイドからのクロスに大橋がヘッドで合わせ、３点目を奪ってみせた。
また、森下との好連係で奪った先制ゴールも絶賛されている。
「完全に“日本人ホットライン”が試合を支配してた」
「森下→大橋、このラインはもう止められない」
「この連携、見てて気持ち良すぎる」
「森下龍矢との美しいコンビでカウンター決めたね」
「森下との連携も完璧でしたね」
北中米ワールドカップのアジア最終予選では先発もした29歳のストライカーが、同い年のMFとともに、この日の主役となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本人コンビの高度な連係弾