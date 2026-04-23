「サッカーが台無し。我々は決勝進出に値する」町田に屈したUAE王者が激怒→再試合を要求…超異例の事態を英BBCも報道「審判は警察に護送されてピッチを後に」
世界中で注目されている。
現地４月21日、サウジアラビア開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田セルビアとUAE王者のシャバーブ・アル・アハリが対戦。12分に相馬勇紀を奪った得点を守り切った町田が１−０で接戦を制し、初出場で決勝進出という快挙を成し遂げた。
非常に珍しいジャッジが下されたのは、終了間際の90＋２分だった。
ギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺し、シャバーブが土壇場で同点に追いついたと思われた。しかし、町田の望月ヘンリー海輝の投入が完了する前に、シャバーブがブラジル人FWのフィニッシュに繋がるスローインをしていたため、オン・フィールド・レビューの末に劇的弾は幻となったのだ。
この結末を受け、英公共放送『BBC』は「ACLEの準決勝で、VARによる物議を醸す判定が怒りを招き、レフェリーが警察に護送されてピッチを退く事態となった」「異例の理由でゴールが取り消された」と報道。また、選手時代はポルトガル代表MFとして活躍したシャバーブ指揮官、パウロ・ソウザの次のような発言を伝えている。
「ゴールが決まったのに取り消された。これは主審による極めて技術的なミスだ。残念ながら、こうしたことがサッカーを台無しにしている。この試合にこの審判を選んだのは大きな間違いだった。我々は決勝進出に値しており、この重要な試合を戦う資格がある」
中東メディアによれば、敗戦を完全に拒絶するシャバーブは、異議申し立て書を提出し、再試合を要求したという。いまだ熱冷めやらぬ、前代未聞の騒動となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。ブラジル人FWのゴラッソは無効に。なぜ？
現地４月21日、サウジアラビア開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田セルビアとUAE王者のシャバーブ・アル・アハリが対戦。12分に相馬勇紀を奪った得点を守り切った町田が１−０で接戦を制し、初出場で決勝進出という快挙を成し遂げた。
非常に珍しいジャッジが下されたのは、終了間際の90＋２分だった。
この結末を受け、英公共放送『BBC』は「ACLEの準決勝で、VARによる物議を醸す判定が怒りを招き、レフェリーが警察に護送されてピッチを退く事態となった」「異例の理由でゴールが取り消された」と報道。また、選手時代はポルトガル代表MFとして活躍したシャバーブ指揮官、パウロ・ソウザの次のような発言を伝えている。
「ゴールが決まったのに取り消された。これは主審による極めて技術的なミスだ。残念ながら、こうしたことがサッカーを台無しにしている。この試合にこの審判を選んだのは大きな間違いだった。我々は決勝進出に値しており、この重要な試合を戦う資格がある」
中東メディアによれば、敗戦を完全に拒絶するシャバーブは、異議申し立て書を提出し、再試合を要求したという。いまだ熱冷めやらぬ、前代未聞の騒動となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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