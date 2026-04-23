杉本ラララ、J-WAVE『SPARK』木曜日の新レギュラーナビゲーターに就任！「日本のラジオ界を血湧き肉躍るトークで席巻し支配してやる！」

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シンガーソングライターの杉本ラララが、5月7日より、J-WAVE（81.3FM）で毎週月～木曜24時から放送中の番組『SPARK』の木曜日のレギュラーナビゲーターを務めることが決定した。

■SNSに投稿したショート動画の総再生回数は6,000万回を突破

「人生をもがき楽しむ」を座右の銘として活動する杉本は、2025年6月にインパクト十分なアーティスト写真とともに“悪魔”に転生、さらに8月には“死神”に転職することを発表。個性的なキャラクターと歌唱力の高さで大きな話題を呼び、SNSに投稿したショート動画の総再生回数は6,000万回を突破している。

そして3月に両国国技館で開催された日本最大級のギター弾き語りの祭典『J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組』に幕間特別演目として出演。圧巻のパフォーマンスとコミカルなトークで、会場を大いに沸かせた。

5月からレギュラーを務める自身の番組では、武道館を目指す杉本が、今後どのようなスケジュールで何に挑戦していくべきかをリスナーから募る「Road to 武道館」のコーナーや、“人として生きている限り、悩みは尽きない”をテーマに、杉本が答えを出すのではなく、とにかくリスナーの話を聞くコーナー「デス・テレ」など、個性が光る企画が届けられる予定だ。

■杉本ラララ コメント

■番組情報

J-WAVE『SPARK』

05/07（木）24:00～25:00 ※初回放送日時

毎週木曜 24:00～25:00

ナビゲーター：杉本ラララ

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

杉本ラララ

DIGITAL SINGLE「山青し」

■関連リンク

番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/spark/

杉本ラララ OFFICIAL SITE

https://otsukarez.com/