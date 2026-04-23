日経225先物：23日正午＝660円安、5万8990円
23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円安の5万8990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8952.11円に対しては37.89円高。出来高は2万4816枚となっている。
TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比54ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58990 -660 24816
日経225mini 58990 -665 417114
TOPIX先物 3699.5 -54 42291
JPX日経400先物 33685 -460 1706
グロース指数先物 755 -27 2764
東証REIT指数先物 1881 -12 276
株探ニュース
TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比54ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58990 -660 24816
日経225mini 58990 -665 417114
TOPIX先物 3699.5 -54 42291
JPX日経400先物 33685 -460 1706
グロース指数先物 755 -27 2764
東証REIT指数先物 1881 -12 276
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