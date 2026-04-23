　23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比660円安の5万8990円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8952.11円に対しては37.89円高。出来高は2万4816枚となっている。

　TOPIX先物期近は3699.5ポイントと前日比54ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58990　　　　　-660　　　 24816
日経225mini 　　　　　　 58990　　　　　-665　　　417114
TOPIX先物 　　　　　　　3699.5　　　　　 -54　　　 42291
JPX日経400先物　　　　　 33685　　　　　-460　　　　1706
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　 -27　　　　2764
東証REIT指数先物　　　　　1881　　　　　 -12　　　　 276

株探ニュース