株価指数先物【昼】 日経平均株価の6万円乗せでロング解消の動きが強まる 株価指数先物【昼】 日経平均株価の6万円乗せでロング解消の動きが強まる

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日経225先物は11時30分時点、前日比800円安の5万9000円（-1.33％）前後で推移。寄り付きは5万9780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9890円）にサヤ寄せする形で始まった。上へのバイアスが強まるなかで、現物の寄り付き後ほどなくして6万0270円まで上げ幅を広げる場面もみられた。しかし、その直後に5万9240円まで急落。中盤にかけて6万円台を回復したものの、終盤に再び下へのバイアスが強まり、5万8990円まで売られた。



原油先物価格は1バレル＝94ドル台に上昇するなかで、日経平均株価は6万円台に乗せた後は短期的な過熱への警戒も高まっており、いったん利益を確定させる動きが強まった。日経225先物は6万0270円まで買われた直後に1000円近く下げ、その後6万円台を回復するも高値を越えられず、戻り待ちの売りに押される形になった。荒い値動きによってヘッジ対応のショートも入りやすく、利益確定に伴うロング解消の動きを加速させたようである。



NT倍率は先物中心限月で15.94倍（22日は15.92倍）に上昇した。一時16.09倍まで切り上がる場面もみられたが、その後はリバランスの動きに向かわせた。ただ、ボリンジャーバンドの+2σ（15.95倍）近辺で下げ渋る動きをみせているほか、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］はプラス圏をキープしていることで、NTショートへの転換には見極めが必要だろう。



株探ニュース