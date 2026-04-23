21日（日本時間22日）のダイヤモンドバックス戦で4試合連続となる9号アーチを放った村上宗隆内野手（ホワイトソックス）の契約を巡り、米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者が言及。「本人は受け取った金額に失望したはずだ」と話し、次期契約について予想した。

■史上最速で「30」に到達

村上は21日（同22日）時点でア・リーグ2位タイとなる9本塁打を放ち、17打点をマーク。四球数もア・リーグ3位となる21を数えた。

この記録について、データサイト『OptaSTATS』は22日（同23日）、「1920年以降、メジャーデビュー23試合で『本塁打』と『四球』の合計が30以上に到達したのは史上初。26試合で達した1984年のアルビン・デービス（マリナーズ）の記録を3試合早く抜いた」と伝えた。

存在感を増す村上だが、ホワイトソックスとの契約は2年総額3400万ドル（当時のレートで約53億6300万円）と“格安”。契約期間もわずか2年のため、早くも次期契約が話題となっている。

米ポッドキャスト番組『ファウル・テリトリー』に出演した『USA TODAY』の看板記者、ボブ・ナイチンゲール氏は「フリーエージェントになったものの、ムラカミはオフに結んだ契約額を見てかなり失望したはずです。当時、噂では『1億ドル超えもある』なんて話も出ていましたからね。だから、米球界が彼をそこまでのスーパースターとは見ていなかったことが分かって、本人としてはかなりショックを受けたと思いますよ」と心中を推察した。

■全30球団の争奪戦を期待

その上で、同記者はホワイトソックスが今季終了後、村上の契約延長に向けて尽力すると予想。ただ、それが実る保証はないと指摘した。

「ムラカミサイドとしては『全30球団に争奪戦をさせて、自分がどれだけの契約を得られるか見てみたい』と考えてもおかしくない」と述べ、ホワイトソックス残留を決断する可能性は低いと見立てた。

予想を超える村上のパフォーマンスを目の当たりにしたホワイトソックス、そして他球団がどんな動きを見せるのか。今後、注目を集めそうだ。